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好友竟是性騷加害者！隋棠「恐慌症快發作」心痛淚崩

高雄兩區無預警停電 小孩狂喊「好熱」、小七漆黑一團

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
有網友拍下高市復興路口的7－11超商店內漆黑一團、只剩自動照明燈。圖／取自台大PTT
有網友拍下高市復興路口的7－11超商店內漆黑一團、只剩自動照明燈。圖／取自台大PTT

高雄市苓雅、前鎮區接近光華夜市一帶，今晚近9時許突然停電台電指事故原因是開關箱肘型端頭故障所致，受影響戶數達3338戶，停電住戶陸續復電中。停電不僅讓受影響住戶家中陷入一片漆黑，冷氣也沒得吹，讓小孩忍不住喊「好熱」；有網友拍下7－11超商店內一團漆黑、只剩自動照明燈。

今晚近9時許停電後，消防局於晚上9時1分，接獲民權一路附近變電箱冒煙案件，先派遣1車4人前往查看，到場未發現火煙及人員傷亡情形，後續交由台電人員處理，後續未接獲民眾受困求救。

停電後，三多、光華及三多、學源路口的號誌受影響，且市區剛好下大雨，市警苓雅分局和前鎮分局分別派遣警組冒雨於路中指揮交通，維護用路人安全。號誌已於晚間10時20分恢復正常。

高市苓雅區及前鎮區接近光華夜市一帶今晚突然停電，三多、光華及三多、學源路口的號誌受影響，前鎮分局員警在雨中指揮交通。圖／讀者提供
高市苓雅區及前鎮區接近光華夜市一帶今晚突然停電，三多、光華及三多、學源路口的號誌受影響，前鎮分局員警在雨中指揮交通。圖／讀者提供
高市苓雅區及前鎮區接近光華夜市一帶今晚突然停電，三多、光華及三多、學源路口的號誌受影響，苓雅分局員警在雨中指揮交通。圖／讀者提供
高市苓雅區及前鎮區接近光華夜市一帶今晚突然停電，三多、光華及三多、學源路口的號誌受影響，苓雅分局員警在雨中指揮交通。圖／讀者提供
高市苓雅區及前鎮區接近光華夜市一帶今晚突然停電，三多、光華及三多、學源路口的號誌受影響，苓雅分局員警在雨中指揮交通。圖／讀者提供
高市苓雅區及前鎮區接近光華夜市一帶今晚突然停電，三多、光華及三多、學源路口的號誌受影響，苓雅分局員警在雨中指揮交通。圖／讀者提供

停電 台電

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