業者做愛心免費邀家扶兒吃美食 小朋友玩得開心

北高雄家扶中心弱勢家庭及小朋友等40人，今天獲邀到高雄林皇宮「櫥窗港點」吃到飽及體驗夾美食。有小朋友透露，第一次到吃到飽餐廳相當興奮，對於夾娃娃機可以夾到美食當場兌換，直呼非常好玩，「可以吃高級料理，還有玩夾娃娃機很開心！」家扶兒國小女學童表示，這次有夾到麻糬球跟披薩，平常沒機會常出來吃東西，非常好玩也謝謝業者的愛心。

高雄林皇宮1樓「森林百匯」海鮮吃到飽餐廳，今年初轉型為「櫥窗港點」吃到飽，另一區域則改為正夯的「熊貓夾美食」，吸引民眾上門消費。業者秉持取之於社會，負起社會責任，這次邀請北高雄家扶中心小朋友及家長一起享用櫥窗港點美食，以及熊貓夾美食的機台，也是全國首創把港點放到美食機台裡，小朋友夾出來就可以馬上兌換享用，往後也會持續做類似的公益活動。 北高雄家扶中心弱勢家庭及小朋友等40人，今天獲邀到高雄林皇宮「櫥窗港點」吃到飽及體驗夾美食，大家玩得十分開心。記者劉學聖／攝影