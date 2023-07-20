快訊

高雄光華夜市周遭3千多戶晚上突停電 台電急查原因

傳前審判長對年輕女法官性騷成立 最重恐免除法官職務

AMD蘇姿丰獲頒陽明交大名譽博士 背後推手是他

業者做愛心免費邀家扶兒吃美食 小朋友玩得開心

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
北高雄家扶中心弱勢家庭及小朋友等40人，今天獲邀到高雄林皇宮「櫥窗港點」吃到飽及體驗夾美食，大家玩得十分開心。記者劉學聖／攝影
北高雄家扶中心弱勢家庭及小朋友等40人，今天獲邀到高雄林皇宮「櫥窗港點」吃到飽及體驗夾美食，大家玩得十分開心。記者劉學聖／攝影

北高雄家扶中心弱勢家庭及小朋友等40人，今天獲邀到高雄林皇宮「櫥窗港點」吃到飽及體驗夾美食。有小朋友透露，第一次到吃到飽餐廳相當興奮，對於夾娃娃機可以夾到美食當場兌換，直呼非常好玩，「可以吃高級料理，還有玩夾娃娃機很開心！」家扶兒國小女學童表示，這次有夾到麻糬球跟披薩，平常沒機會常出來吃東西，非常好玩也謝謝業者的愛心。

高雄林皇宮1樓「森林百匯」海鮮吃到飽餐廳，今年初轉型為「櫥窗港點」吃到飽，另一區域則改為正夯的「熊貓夾美食」，吸引民眾上門消費。業者秉持取之於社會，負起社會責任，這次邀請北高雄家扶中心小朋友及家長一起享用櫥窗港點美食，以及熊貓夾美食的機台，也是全國首創把港點放到美食機台裡，小朋友夾出來就可以馬上兌換享用，往後也會持續做類似的公益活動。

北高雄家扶中心弱勢家庭及小朋友等40人，今天獲邀到高雄林皇宮「櫥窗港點」吃到飽及體驗夾美食，大家玩得十分開心。記者劉學聖／攝影
北高雄家扶中心弱勢家庭及小朋友等40人，今天獲邀到高雄林皇宮「櫥窗港點」吃到飽及體驗夾美食，大家玩得十分開心。記者劉學聖／攝影

美食 吃到飽 夾娃娃機

延伸閱讀

北高雄家扶童到林皇宮吃到飽還夾美食 大開眼界

展望會「半半市集」周末登場 號召民眾送飢童溫飽

齊聚40攤商山海市集、人氣歌手 ！基隆潮境海灣節「潮音樂」周末登場

台南必吃傳統小點心！麻油椪餅煎蛋、月內餅，鄰近台南美術2館周邊美食必收

相關新聞

高雄光華夜市周圍3千多戶今晚突停電 民眾直喊好熱

高雄市知名觀光夜市「光華夜市」以北的普天里，今晚近9時突然陷入一片黑暗。台電證實，今晚8時59分許，苓雅區福建街、三多二...

高雄缺工嚴重恐成「國安問題」 學者轟：環境不改善青年寧可去詐騙

台灣各行各業缺工狀況時有耳聞，高雄市議會今天舉辦公聽會探討缺工問題，市議員陳美雅說，政府面對缺工問題，卻拿不出數據說明，...

金門縣議會開臨時會 出席議員未過半流會…官員枯坐一天

金門縣議會今開臨時會，國民黨及跨領域監督政團共10名議員不滿議長洪允典昨倉促決定今天要開會，選擇集體缺席，首日臨時會因人...

貨輪傾斜貨櫃落海 台華輪宣布即起改由高雄港二港口進港

受天使輪傾斜與貨櫃落海影響，往來高雄與澎湖的臺華輪晚間宣布，即日起暫停一港口船舶進出並改由二港口進港，原訂今晚8時30分...

影／高市冰風暴市府加強抽驗 9件腸桿菌超標複查才合格

高雄市日前爆發知名冰店食物中毒事件，衛生局加強抽驗，今晚公布抽驗飲冰品衛生標準不符規定名單，共有9件冰品、飲品腸桿菌科超...

小琉球2處候船室停車場8月起收費 24小時內離場免費

屏東離島小琉球2處候船室機車停車場遭長期占用，縣府改善並提升車位周轉率，今年8月1日起將進行收費管理，機車每次新台幣10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦