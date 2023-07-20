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高雄光華夜市周圍3千多戶今晚突停電 民眾直喊好熱

聯合報／ 記者王勇超徐如宜／高雄即時報導
高雄市苓雅區三多二路、光華路口一片黑暗。圖／讀者提供
高雄市苓雅區三多二路、光華路口一片黑暗。圖／讀者提供

高雄市知名觀光夜市「光華夜市」以北的普天里，今晚近9時突然陷入一片黑暗。台電證實，今晚8時59分許，苓雅區福建街、三多二路、興中一路、民權一路等一帶停電，受影響戶數達3338戶，台電已立即派員現場查修，原因待查明。

台電高雄區處表示，今天晚上8點59分，苓雅區福建街、三多二路、興中一路、民權一路等一帶停電3338戶，已立即派員現場查修，至今晚9時53分許，僅剩881戶停電。

由於今晚高雄溫度仍有30度，停電造成住戶沒冷氣可吹，有孩童直喊好熱，也有民眾反映，路上有聽到消防車及警車的鳴笛聲。

警方表示，光華夜市未受停電影響，但夜市北邊的普天里陷入一片黑暗，路口號誌也受影響，警方已派人在路口指揮交通。

今天晚上近9點，高雄市苓雅區三多二路3338戶突然停電，台電正在查明原因。記者徐如宜／攝影
今天晚上近9點，高雄市苓雅區三多二路3338戶突然停電，台電正在查明原因。記者徐如宜／攝影

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