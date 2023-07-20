北高雄家扶童到林皇宮吃到飽還夾美食 大開眼界
高雄林皇宮今天招待北高雄家扶中心40名弱勢家庭及小朋友到「櫥窗港點」吃到飽，並體驗夾美食。有小朋友對於夾娃娃機能「夾」到美食，覺到好新鮮，林皇宮總經理柯光龍說，會持續辦公益活動，善盡企業社會責任。
林皇宮在高雄創設已7年，持續招待弱勢，從事公益。這次趁暑假邀北高雄家扶中心小朋友及家長享用櫥窗港點美食，並體驗「夾美食」機台，讓孩子們興奮極了。
柯光龍說，林皇宮1樓「森林百匯」海鮮吃到飽餐廳今年4月轉型為「櫥窗港點」吃到飽，另一區創全國之先改為「熊貓夾美食」，也就是把美食代品放到機台內，小朋友夾到就可以馬上兌換享用。轉型以來深受歡迎，業績成長2成。
「可以吃高級料理，玩夾娃娃機，好開心」，一名扶助童說，平時沒機會吃大餐，這次除吃到飽，還能夾到麻糬球跟披薩，好高興。少女璐加說笑說「怕夾太多吃不完」；這次能來大餐廳吃到飽，蠻感恩、珍惜的。
北高雄家扶社工蘇靖雅說，這2、3年因疫情緣故，受扶助的孩子們一直宅在家。這次獲知林皇宮邀請，好多孩子聽到「自助餐吃到飽」，還以為是一般的便當店！這些人生經歷都能寫到暑假作業哩。
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