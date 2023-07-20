快訊

一票專家預測失準！瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

北高雄家扶童到林皇宮吃到飽還夾美食 大開眼界

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
家扶童平日多宅在家，這次獲林皇宮邀請，到餐廳吃到飽還玩夾美食機，直呼「好有趣」。記者王昭月／攝影
家扶童平日多宅在家，這次獲林皇宮邀請，到餐廳吃到飽還玩夾美食機，直呼「好有趣」。記者王昭月／攝影

高雄林皇宮今天招待北高雄家扶中心40名弱勢家庭及小朋友到「櫥窗港點」吃到飽，並體驗夾美食。有小朋友對於夾娃娃機能「夾」到美食，覺到好新鮮，林皇宮總經理柯光龍說，會持續辦公益活動，善盡企業社會責任。

林皇宮在高雄創設已7年，持續招待弱勢，從事公益。這次趁暑假邀北高雄家扶中心小朋友及家長享用櫥窗港點美食，並體驗「夾美食」機台，讓孩子們興奮極了。

柯光龍說，林皇宮1樓「森林百匯」海鮮吃到飽餐廳今年4月轉型為「櫥窗港點」吃到飽，另一區創全國之先改為「熊貓夾美食」，也就是把美食代品放到機台內，小朋友夾到就可以馬上兌換享用。轉型以來深受歡迎，業績成長2成。

「可以吃高級料理，玩夾娃娃機，好開心」，一名扶助童說，平時沒機會吃大餐，這次除吃到飽，還能夾到麻糬球跟披薩，好高興。少女璐加說笑說「怕夾太多吃不完」；這次能來大餐廳吃到飽，蠻感恩、珍惜的。

北高雄家扶社工蘇靖雅說，這2、3年因疫情緣故，受扶助的孩子們一直宅在家。這次獲知林皇宮邀請，好多孩子聽到「自助餐吃到飽」，還以為是一般的便當店！這些人生經歷都能寫到暑假作業哩。

高雄林皇宮今天招待北高雄家扶中心40名弱勢家庭及小朋友到「櫥窗港點」吃到飽，並體驗夾美食。記者王昭月／攝影
高雄林皇宮今天招待北高雄家扶中心40名弱勢家庭及小朋友到「櫥窗港點」吃到飽，並體驗夾美食。記者王昭月／攝影

吃到飽 美食 夾娃娃機

延伸閱讀

高雄旗津風箏節迎人潮 市府實施4階段彈性交管

高雄缺工嚴重恐成「國安問題」 學者轟：環境不改善青年寧可去詐騙

高雄六龜天雨！廂型車打水飄 衝進對向車道撞小貨車4人送醫

台南必吃傳統小點心！麻油椪餅煎蛋、月內餅，鄰近台南美術2館周邊美食必收

相關新聞

高雄缺工嚴重恐成「國安問題」 學者轟：環境不改善青年寧可去詐騙

台灣各行各業缺工狀況時有耳聞，高雄市議會今天舉辦公聽會探討缺工問題，市議員陳美雅說，政府面對缺工問題，卻拿不出數據說明，...

金門縣議會開臨時會 出席議員未過半流會…官員枯坐一天

金門縣議會今開臨時會，國民黨及跨領域監督政團共10名議員不滿議長洪允典昨倉促決定今天要開會，選擇集體缺席，首日臨時會因人...

小琉球2處候船室停車場8月起收費 24小時內離場免費

屏東離島小琉球2處候船室機車停車場遭長期占用，縣府改善並提升車位周轉率，今年8月1日起將進行收費管理，機車每次新台幣10...

高雄本土登革熱今+1累計19例 衛生局解密3成這樣發現的

高雄市今天新增1例本土登革熱確診者，累計已有19例。衛生局說，個案是居住在前鎮區50多歲男性，發病前8天曾有台南市永康區...

金牪餐廳推新品 義式冰淇淋與戰斧牛排麵美味又吸睛

金門知名的金牪餐廳首度跨界冰品，今天與畜試所青草地鮮乳攜手聯名推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」，其中以58度金門高粱酒...

高雄動物收容所變「吹狗螺渡假村」 快閃營業到7月23日

高雄市動物保護處為扭轉人們對於收容所的刻板印象，把燕巢動物保護關愛園區打造成飯店式的「吹狗螺渡假村」，導入狗貓職人體驗、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦