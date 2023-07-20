一待就是35年 金門家扶中心員工蔡寶華用愛守護弱勢

金門家扶中心資深員工蔡寶華在家扶中心服務數十載，明天上班滿35年，由家扶中心主任李桂平今天代表基金會周大堯執行長，致贈服務榮譽感謝牌給蔡寶華，感謝她對家扶基金會的貢獻，蔡寶華則感動的說，在工作上雖然辛苦，但工作中造就的滿滿成就感，就是這些點點滴滴，支持她繼續走下去，且一待就是35年，她會做到自己退休的那一刻。

個子嬌小、為人熱心的蔡寶華表示，她是土生土長的金門小孩，歷經戰地政務時期以及單打雙不打的炮擊時代，幼年時期就在躲砲彈，對鄉土有一份濃濃的感情無法割捨。從就讀金寧國小(目前的金鼎國小)、金寧國中(目前的寧中小)、金門高中，都在金門學習及生活，金門一直提供她成長的養分。

蔡寶華高中畢業考上銘傳商專會統科，第一次坐船負笈到台北就讀，只有這個求學階段在台灣讀書，學成後馬上返回惦記的家鄉，在自己的故里貢獻自己的所學。

蔡寶華說，她學校畢業後，第一個工作就進入金門家扶中心，憑著所學專長擔任會記的工作，那時家扶中心員工也只有兩三人，她同時也要兼任打雜協助弱勢兒童及家庭的服務工作，從中培養出「18般武藝，樣樣都要會」的技能。 從家扶中心業務增長後，才開始專業分工專職掌管財會的工作，透過工作中的學習，對非營利組織的各項財稅法令才能駕輕就熟，妥善維護及管理家扶中心的各項捐款和財務支出。

李桂平指出，蔡寶華在家扶中心服務滿35年非常難能可貴，是「元老級」員工，認為她若非有使命感及對弱勢兒童照顧的堅持，實在是很難辦得到，希望同仁們都能跟「寶華姐」好好學習。尤其是現今地方兒童在台求學後，都想在台灣闖蕩一番，實現他們的理想，因此暫不回鄉服務，讓地區工作經常有人力不足的情形。