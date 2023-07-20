高雄本土登革熱今+1累計19例 衛生局解密3成這樣發現的

高雄市今天新增1例本土登革熱確診者，累計已有19例。衛生局說，個案是居住在前鎮區50多歲男性，發病前8天曾有台南市永康區五王里活動史，研判可能在台南活動遭病毒蚊叮咬而感染。

衛生局說，今天新增的個案在7月18日出現輕微發燒、咳嗽、肌肉痠痛、口乾舌燥、腹痛、疲倦症狀，當日前往診所就診，7月19日因症狀未改善且高燒因而再度就診，經醫師採檢NS1快篩陽性並通報，實驗室綜合檢驗結果陽性確診（登革熱第一型），目前住院觀察。高市防疫團隊已在個案住家周邊100公尺範圍，展開緊急防治工作。

衛生局表示，高雄市目前累計本土登革熱確診個案19例，其中有6例（31.5%）為發病當日或隔日即前往就醫，並由醫師積極問診TOCC，即病患的Travel（旅遊史）、Occupation (職業史）；Contact(接觸史）；以及Cluster(群聚史），及時使用NS1快篩檢驗通報確診，防疫團隊因而可及早介入緊急防治工作，避免疫情快速擴散蔓延。