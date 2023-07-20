外籍貨櫃船船底破損進水傾斜 19船員緊急撤離
一艘總達16145噸印度籍貨櫃船「天使(ANGEL)」在7月4日下午8時46分，申請於高雄港第二錨區西側下錨暫泊待命，今天上午9時31分卻傳出不明原因進水，導致船體向左傾斜8-9度，考量船體與船員安全，船長宣布棄船，船上19名船員已全數獲救，目前台灣港務高雄分公司已派員趕往處理。
距一港口南堤外約2.8海浬處的「天使(ANGEL)」輪船上有1349只空櫃，船上19名船員在下午12時35分全數由海巡船艇救起進港上岸。其中1名船員因血壓偏高、右手臂挫傷已後送就醫，另4名船員將重返天使輪現場協助船舶緊急救助事宜。
高雄港務分公司表示，接獲通報後即成立緊急應變小組，在上午10時40分邀集航港局南航中心、引水人辦事處、海巡署等單位召開緊急應變會議。海巡署派遣船艇救援，高雄港務分公司於一港口安檢所成立前進指揮所，準備食物、飲水、毛巾等給獲救船員。
高雄港務分公司說，目前已派遣2艘拖船戒護，今天下午1時30分召開第二次緊急應變會議研商船體拖帶救助事宜。現請伍航船務代理公司安排在「天使輪」周圍至少圍設2道以上攔油索，以防船體油汙滲漏汙染海域。
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