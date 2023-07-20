快訊

高樓冷氣機砸死等公車政大生 新北勞檢處：換新機過程掉落

美福大火21天燒光爭鮮貨品判賠 居民僅得塑膠袋嘆「小金魚求償無門」

板橋17樓冷氣砸落…21歲女等公車慘喪命 同行姊姊目擊CPR救不回妹妹

外籍貨櫃船船底破損進水傾斜 19船員緊急撤離

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
印度籍貨櫃輪「天使(ANGEL)」下午在高雄港外海因船底破裂進水，導致船傾斜。圖／台灣港務高雄分公司提供
印度籍貨櫃輪「天使(ANGEL)」下午在高雄港外海因船底破裂進水，導致船傾斜。圖／台灣港務高雄分公司提供

一艘總達16145噸印度籍貨櫃船「天使(ANGEL)」在7月4日下午8時46分，申請於高雄港第二錨區西側下錨暫泊待命，今天上午9時31分卻傳出不明原因進水，導致船體向左傾斜8-9度，考量船體與船員安全，船長宣布棄船，船上19名船員已全數獲救，目前台灣港務高雄分公司已派員趕往處理。

距一港口南堤外約2.8海浬處的「天使(ANGEL)」輪船上有1349只空櫃，船上19名船員在下午12時35分全數由海巡船艇救起進港上岸。其中1名船員因血壓偏高、右手臂挫傷已後送就醫，另4名船員將重返天使輪現場協助船舶緊急救助事宜。

高雄港務分公司表示，接獲通報後即成立緊急應變小組，在上午10時40分邀集航港局南航中心、引水人辦事處、海巡署等單位召開緊急應變會議。海巡署派遣船艇救援，高雄港務分公司於一港口安檢所成立前進指揮所，準備食物、飲水、毛巾等給獲救船員。

高雄港務分公司說，目前已派遣2艘拖船戒護，今天下午1時30分召開第二次緊急應變會議研商船體拖帶救助事宜。現請伍航船務代理公司安排在「天使輪」周圍至少圍設2道以上攔油索，以防船體油汙滲漏汙染海域。

印度籍貨櫃輪「天使(ANGEL)」下午在高雄港外海因船底破裂進水，導致船傾斜。圖／讀者提供
印度籍貨櫃輪「天使(ANGEL)」下午在高雄港外海因船底破裂進水，導致船傾斜。圖／讀者提供

海巡署 高雄港 航港局

延伸閱讀

【Daily Podcast】泰國國會投票，皮塔無望成為總理／紐西蘭奧克蘭槍擊案／俄羅斯空襲烏克蘭黑海港口糧食設施

對烏港口展開「地獄般」夜襲後 俄將所有開往烏國船隻視為軍用

俄羅斯連2晚轟炸 澤倫斯基控鎖定穀物出口港口設施

克里米亞大橋局部通車 俄夜襲黑海港口

相關新聞

外籍貨櫃船船底破損進水傾斜 19船員緊急撤離

一艘總達16145噸印度籍貨櫃船「天使(ANGEL)」在7月4日下午8時46分，申請於高雄港第二錨區西側下錨暫泊待命，今...

金牪餐廳推新品 義式冰淇淋與戰斧牛排麵美味又吸睛

金門知名的金牪餐廳首度跨界冰品，今天與畜試所青草地鮮乳攜手聯名推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」，其中以58度金門高粱酒...

高雄動物收容所變「吹狗螺渡假村」 快閃營業到7月23日

高雄市動物保護處為扭轉人們對於收容所的刻板印象，把燕巢動物保護關愛園區打造成飯店式的「吹狗螺渡假村」，導入狗貓職人體驗、...

治恆春半島私地、租地「綠癌」 農委會祭自主移除獎勵

台灣早年引進作薪炭材、紙漿用途的銀合歡，在經濟環境改變棄種後，挾著強韌生命力和排他性快速擴張，肆虐屏東恆春半島，屏東林區...

如何改善高雄交通？立委交長台88線會勘尋解方

立法委員許智傑、李昆澤今偕同交通部長王國材南下高雄多處地點進行交通建設考察，首站前往長期壅塞的台88快速道路進行會勘。隨...

台灣版神秘「51區」旁九棚村 7170萬旅遊站大禮喜從天降

位於被軍事迷形容台灣版神秘「51區」中科院九鵬基地旁的屏東滿州鄉九棚村，原是只有百餘住民、暮氣沉沉的聚落，社區6年前導入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦