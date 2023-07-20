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小琉球2處候船室停車場8月起收費 24小時內離場免費

中央社／ 屏東縣20日電
屏東縣政府為改善並提升離島小琉球2處候船室機車停車場車位周轉率，8月1日起將採收費管理制，機車每次新台幣10元，因非以營利為目的，如進場後24小時內離場則不收取停車費用。（屏東縣政府提供）中央社
屏東縣政府為改善並提升離島小琉球2處候船室機車停車場車位周轉率，8月1日起將採收費管理制，機車每次新台幣10元，因非以營利為目的，如進場後24小時內離場則不收取停車費用。（屏東縣政府提供）中央社

屏東離島小琉球2處候船室機車停車場遭長期占用，縣府改善並提升車位周轉率，今年8月1日起將進行收費管理，機車每次新台幣10元，24個小時內離場免費。

小琉球是觀光熱門景點，每年登島已逾百萬人次，不過島上的白沙港及琉球新等2處候船室的機車停車場，長期遭到占用，導致鄉民有時搭船到本島時找不到位置可停，縣府著手進行改善計畫。

交通旅遊處表示，為提升停車場周轉率，減少長期占用車位情形，今年8月1日起，採機車每次收取10元停車費，以24小時為計費單位，因非以營利為目的，如於進場後24小時內離場則不收取停車費用。

交通旅遊處說，2處候船室的機車停車場進行收費管理，將使真正有臨停需求的民眾有空間可停放，呼籲民眾不要停在於港區周邊道路違規停車，以避免受罰。

小琉球 停車場 停車費

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