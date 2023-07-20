屏東霧台「雲霧之鄉」美食遊程 食材可溯源獲台灣永續行動獎

屏東縣霧台鄉神山部落因常年山嵐繚繞有「雲霧之鄉」之稱，觀光局茂林國家風景區管理處7年前輔導成立「神山部落廚藝學校」，引領旅人走進田間，感受原鄉魅力，社區以單一窗口提供遊客穩定、定價透明、食材可溯源的優質餐飲體驗服務，喜獲今年台灣永續行動獎（非營利事業組）─永續城市類銅獎的肯定。

茂管處服務團隊發想於省道台24線上的霧台鄉神山部落發展「部落廚藝學校」，也是台灣首創的部落廚藝體驗，帶領旅人感受原鄉飲食文化魅力，例如假酸漿是南台灣部落常見野菜，不少家家戶戶門前就有幾株，也是魯凱族傳統美食「吉拿富」（cinabu）不可或缺的食材之一，不定期採收的香草植物更增添採集食材、DIY烹飪等五感樂趣。