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屏東霧台「雲霧之鄉」美食遊程 食材可溯源獲台灣永續行動獎

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉有「雲霧之鄉」之稱神山部落，茂管處7年多前輔導成立「神山部落廚藝學校」，讓旅人體驗原鄉的飲食文化魅力。圖／茂管處提供
屏東縣霧台鄉有「雲霧之鄉」之稱神山部落，茂管處7年多前輔導成立「神山部落廚藝學校」，讓旅人體驗原鄉的飲食文化魅力。圖／茂管處提供

屏東縣霧台鄉神山部落因常年山嵐繚繞有「雲霧之鄉」之稱，觀光局茂林國家風景區管理處7年前輔導成立「神山部落廚藝學校」，引領旅人走進田間，感受原鄉魅力，社區以單一窗口提供遊客穩定、定價透明、食材可溯源的優質餐飲體驗服務，喜獲今年台灣永續行動獎（非營利事業組）─永續城市類銅獎的肯定。

茂管處服務團隊發想於省道台24線上的霧台鄉神山部落發展「部落廚藝學校」，也是台灣首創的部落廚藝體驗，帶領旅人感受原鄉飲食文化魅力，例如假酸漿是南台灣部落常見野菜，不少家家戶戶門前就有幾株，也是魯凱族傳統美食「吉拿富」（cinabu）不可或缺的食材之一，不定期採收的香草植物更增添採集食材、DIY烹飪等五感樂趣。

茂管處長柯建興說，霧台及神山部落餐飲業者創業不易，各家具有獨特風情，在導覽解說、專業廚藝、食安衛生各層面均有精進的動力與展現，是遊程廣受好評的關鍵；獲獎遊程預約10人成行，每人999元起，田園走讀、餐桌饗宴、拼布手作、部落工藝巡禮等元素自由搭配，自遊程營運至今已服務逾萬名遊客，去年服務人次創下逾3000名訂購佳績。

屏東縣霧台鄉有「雲霧之鄉」之稱神山部落，茂管處7年多前輔導成立「神山部落廚藝學校」，讓旅人體驗原鄉的飲食文化魅力。圖／茂管處提供
屏東縣霧台鄉有「雲霧之鄉」之稱神山部落，茂管處7年多前輔導成立「神山部落廚藝學校」，讓旅人體驗原鄉的飲食文化魅力。圖／茂管處提供
屏東縣霧台鄉有「雲霧之鄉」之稱神山部落，茂管處7年多前輔導成立「神山部落廚藝學校」，讓旅人體驗原鄉的飲食文化魅力。圖／茂管處提供
屏東縣霧台鄉有「雲霧之鄉」之稱神山部落，茂管處7年多前輔導成立「神山部落廚藝學校」，讓旅人體驗原鄉的飲食文化魅力。圖／茂管處提供
屏東縣霧台鄉有「雲霧之鄉」之稱神山部落，茂管處7年多前輔導成立「神山部落廚藝學校」，讓旅人體驗原鄉的飲食文化魅力。圖／茂管處提供
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