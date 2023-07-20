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17樓維修冷氣掉落砸死等公車女子 警衛發抖曝施工時間「違規」

洗刷「行人地獄」惡名民團相挺 高雄行人路權遊行722登場

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
7月22日將在高雄文化中心舉辦行人路權遊行的「下一代學生行人路權聯盟」，今與多個民間團體上街號召大眾一同捍衛行人路權。圖／下一代學生行人路權聯盟提供
7月22日將在高雄文化中心舉辦行人路權遊行的「下一代學生行人路權聯盟」，今與多個民間團體上街號召大眾一同捍衛行人路權。圖／下一代學生行人路權聯盟提供

「下一代學生行人路權聯盟」本周六將在高雄文化中心舉辦行人路權遊行。今天上午兩名高中生發起人與多個民間團體在中山、五福街頭舉行相挺記者會。除廣邀各界參加外，更訴求以人為本的交通要從「道路規劃」、「道安教育」、「執法取締」做起，才能洗刷「行人地獄」惡名還行人安全行路的基本權利。

遊行總召、現為高師大附中學生的王晉謙表示，全台每年有3000人死於交通事故，平均每天有8人命喪惡劣交通。而身為交通「弱勢」的高中生沒有機動車輛的選擇，但政府卻把行人、自行車、大眾運輸環境規畫的危險至極。

同為總召的道明中學學生的游立維指出，行人是交通中占比最大、但最脆弱的族群，希望透過遊行喚起政府對行人安全重視，讓用路人有安全回家的路。

聲援遊行的地球公民基金會副執行長王敏玲說，道路本來就是給人走的，但隨著時代演變，卻轉而偏重行車空間壓縮行人路權。

高雄市教師職業工會副理事長李雅文則表示，30幾年前校長、老師就已站在校外維護學童上下學，至今仍是毫無進步。雖然學校必須教育學生交安觀念，但政府長期忽視行人路權，把學生上下學安全丟包學校，怠惰作為無法接受，呼籲家長、大眾站出來為捍衛行人路權發聲。

路權 行人地獄 自行車

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