高雄動物收容所變「吹狗螺渡假村」 快閃營業到7月23日
高雄市動物保護處為扭轉人們對於收容所的刻板印象，把燕巢動物保護關愛園區打造成飯店式的「吹狗螺渡假村」，導入狗貓職人體驗、走讀課程、樂齡學習、環境永續與食農教育等多元面向，展現動物收容所的多元服務價值。高雄市長陳其邁今天特別前往參觀，體驗製作寵物餐點，鼓勵市民認養不棄養，讓浪浪都能有個家。
高雄市動物保護處說，吹狗螺渡假村這次以快閃型態，將在燕巢動保關愛園區「營業」到7月23日，有興趣的民眾要把握時間，部分課程開放現場報名，渡假村每日最新訊息、花絮與活動懶人包，歡迎大家到動保處的FB「高雄市動物保護粉絲團」同步互動。
高雄市動物保護處2019年開始在燕巢動物保護關愛園區，舉辦「吹狗螺音樂節」，結合音樂祭和全新動物體驗教育，帶領民眾一同探索汪喵星球，讓人耳目一新。「吹狗螺」系列活動，透過豐富的內容與創意的活動設計，翻轉刻板印象，讓民眾願意探索動物收容所，近年活動累積的成果，以社會設計行動的模式，獲得2022年日本優良設計大賞（Good Design Award Best 100）的殊榮。
陳其邁今天上午與高雄市議會議長康裕成特地穿上專屬工作圍裙，和長輩們一起學做人和寵物都可食用的雞肉丸，過程中笑聲不斷。陳其邁接著體驗了度假村最熱門的洗狗狗課，洗完狗狗後順道來度假村的「吹狗螺大飯店」休息一下。
動保處說，位於收容區的「吹狗螺大飯店」原本只有浪浪住宿，這次特別闢出住宿體驗區，讓民眾理解收容所的現況，進而想像與毛孩共同生活的畫面。
陳其邁表示，提升高雄市的動物保護與福利是市府的重要政策，目前刻正成立府級動物保護委員會，以強化跨局處動保業務協調工作；此外，為滿足寵物長照需求及身後事的處理，動保處正積極研擬「寵物生命紀念法規草案」及「寵物長照輔導獎勵要點設立草案」，希望能在下會期提送議會審議
另外市府也籌編預算增加動保人力，才能有效保障動物生命權；未來將在高雄市動物保護處成立「寵物管理組」來專責高雄市的寵物管理業務，提升收容所動物照護品質的同時，積極推廣認養，讓高雄真正實現友善動物城市願景。
農業局副局長王正一說，這次的吹狗螺度假村，是動保處首度嘗試在暑假推出帶狀活動，以「動物體驗與互動」作為主軸，設定「吹狗螺大飯店」、「食毛森旅」和「狗貓G.O.」等三個元素。可以入住飯店放空、參加汪星人語課，還有和浪浪書僮一起聽故事和獸醫師體驗等，活動多元有趣，適合0到100歲的朋友來參加。
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