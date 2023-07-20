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治恆春半島私地、租地「綠癌」 農委會祭自主移除獎勵

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東林區管理對上千公頃私有和租用地的銀合觀力有未逮，農委會今年啟動為期2年的獎勵自主移除計畫，為方便民眾申請，縣府為單一窗口。圖／屏東林管處提供
屏東林區管理對上千公頃私有和租用地的銀合觀力有未逮，農委會今年啟動為期2年的獎勵自主移除計畫，為方便民眾申請，縣府為單一窗口。圖／屏東林管處提供

台灣早年引進作薪炭材、紙漿用途的銀合歡，在經濟環境改變棄種後，挾著強韌生命力和排他性快速擴張，肆虐屏東恆春半島，屏東林區管理處啟動公有地移除造林計畫、砸下數億經費奪回上千公頃失土，但對上千公頃私有和租用地卻力有未逮，農委會今年啟動為期2年的獎勵自主移除計畫，為方便民眾申請，縣府為單一窗口。

中南美洲的熱帶樹種銀合歡，早年被引進至台灣，後因經濟環境改變，在無人為妥善管理下，擴散至廢耕農地和林地林，因樹根會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，原生植物生長空間被壓縮甚至死亡消失，又被稱「綠癌」；屏東林管處7年前啟動跨機關合作的銀合歡移除造林計畫，成功在公有地復育上千公頃，但私有地和租用地仍高達上千公頃。

縣府農業處說，砍樹復育造林很燒錢，私有地和租用地主自主移除意願不高，主要是缺誘因，農委會今年針對恆春半島啟動為期2年的獎勵自主移除計畫；已破碎的銀合歡收購金額每公噸1萬6000元，未破碎的每公噸1萬4000元，不分季節全年收購，也可代工；至於收購的廢材本經加工處理，不適合做家具木料，將賣給再生能源業者，供做生質顆粒燃料。

縣府說，民眾需自行載運至公告的恆春鎮農會及有限責任屏東縣永在林業生產合作社，112至113年的收購上限1萬1580公噸，對想移除銀合歡，讓原有土地活絡改為耕作農作物，或想參加獎勵造林計畫的私有地主及國有林地承租人，是相當有利的補助方案，一來有政府補助幫忙移除土地上的銀合歡，二來移除後持續土地利用維護能抑制銀合歡再次生長，土地也不再閒置荒廢，一舉兩得。

縣府農業處長鄭永裕提醒，移除銀合歡的地點如是在山坡地或國家公園範圍內，仍法需依據相關法令申請許可後再進行移除作業，必須注意2年內申請的土地上銀合歡如果再生，已領的收購費用將會被收回。

屏東林區管理對上千公頃私有和租用地的銀合觀力有未逮，農委會今年啟動為期2年的獎勵自主移除計畫，為方便民眾申請，縣府為單一窗口。圖／屏東林管處提供
屏東林區管理對上千公頃私有和租用地的銀合觀力有未逮，農委會今年啟動為期2年的獎勵自主移除計畫，為方便民眾申請，縣府為單一窗口。圖／屏東林管處提供

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