如何改善高雄交通？立委交長台88線會勘尋解方
立法委員許智傑、李昆澤今偕同交通部長王國材南下高雄多處地點進行交通建設考察，首站前往長期壅塞的台88快速道路進行會勘。隨後轉往台鐵鳳山車站聽取交通相關簡報，許智傑表示，此次考察目的希望部長能親自了解高雄重要交通建設的需求，對日後交通改善速度才會更快。
許智傑表示，關於台88壅塞問題，短期性先解決把路肩拓寬，長期性部分要把它變成雙匝道，這部分需要較大的建設計畫，目前市府交通局已規畫先將下台88鳳山交流道的道路拓寬，「地方準備好了，希望中央可以速度加快」。
此外，台88的鳳山、大寮、大發3個匝道，都有需要改善部分，希望公路總局三工處相能以整體思考、分段施工，以此原則盡快解決台88問題。
交通部長王國材表示，台88啟用至今已20幾年，因路段周邊已密集開發，以致鳳山交流道的壅塞越趨問題。目前解決辦法會先在橋上主線道，以漸變段方式增加漸變空間，讓直行與下匝道車輛能及早分離減少回堵。
王國材也說，下匝道的平面車道拓寬，高市府已開始進行道路變更，交通部會請公路總局整體檢討台88匝道、高架和平面道路改善方式，以配合高雄都市發展的腳步。
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