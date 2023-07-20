快訊

「走入白宮說」言論惹議…美要求賴清德說明爭議言論？美智庫：絕非空穴來風

好萊塢明星無法忍受資方這些作為？他分析罷工關鍵原因

李玟二姊突率律師現身警局！開口吐露原因令人心疼

如何改善高雄交通？立委交長台88線會勘尋解方

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
立委許智傑（左二）、李昆澤（左一）今協同交通部長王國材（右二）南下高雄，針對台88快速道路壅塞及高雄重要交通建設進行考察。記者楊適群／攝影
立委許智傑（左二）、李昆澤（左一）今協同交通部長王國材（右二）南下高雄，針對台88快速道路壅塞及高雄重要交通建設進行考察。記者楊適群／攝影

立法委員許智傑、李昆澤今偕同交通部長王國材南下高雄多處地點進行交通建設考察，首站前往長期壅塞的台88快速道路進行會勘。隨後轉往台鐵鳳山車站聽取交通相關簡報，許智傑表示，此次考察目的希望部長能親自了解高雄重要交通建設的需求，對日後交通改善速度才會更快。

許智傑表示，關於台88壅塞問題，短期性先解決把路肩拓寬，長期性部分要把它變成雙匝道，這部分需要較大的建設計畫，目前市府交通局已規畫先將下台88鳳山交流道的道路拓寬，「地方準備好了，希望中央可以速度加快」。

此外，台88的鳳山、大寮、大發3個匝道，都有需要改善部分，希望公路總局三工處相能以整體思考、分段施工，以此原則盡快解決台88問題。

交通部長王國材表示，台88啟用至今已20幾年，因路段周邊已密集開發，以致鳳山交流道的壅塞越趨問題。目前解決辦法會先在橋上主線道，以漸變段方式增加漸變空間，讓直行與下匝道車輛能及早分離減少回堵。

王國材也說，下匝道的平面車道拓寬，高市府已開始進行道路變更，交通部會請公路總局整體檢討台88匝道、高架和平面道路改善方式，以配合高雄都市發展的腳步。

立委許智傑（中）、李昆澤（右）今協同交通部長王國材（左）南下高雄，針對台88快速道路壅塞及高雄重要交通建設進行考察。記者楊適群／攝影
立委許智傑（中）、李昆澤（右）今協同交通部長王國材（左）南下高雄，針對台88快速道路壅塞及高雄重要交通建設進行考察。記者楊適群／攝影

延伸閱讀

滑手機、站路中央「行人三寶」變多？ 王國材：研議提高違規罰鍰

汽車隔熱紙70%透光率納管　交通部限縮計程車先行

王國材：LNG船有條件進出 與基隆港營運取得平衡

中南部月票使用不如預期？王國材：有配套加強公運量能

相關新聞

獨／高雄母女配合登革熱噴藥 1戶只1張請假證明...母被扣薪損8千

高雄路竹區上班族洪姓女子養12隻貓、1隻狗，7月10日晚間下班回家，發現隔天衛生局要來家裡噴藥防登革熱，獨居的洪女臨時找...

高雄水溝蓋鬧失蹤現坑洞 女議員驚呼足足可呑掉一個人

高雄清豐里有處水溝蓋不翼而飛，出現大坑洞，市議員白喬茵在臉書貼文驚呼，「很恐怖呢，這個大洞完全可以吞掉一個白喬茵！呼籲民...

治恆春半島私地、租地「綠癌」 農委會祭自主移除獎勵

台灣早年引進作薪炭材、紙漿用途的銀合歡，在經濟環境改變棄種後，挾著強韌生命力和排他性快速擴張，肆虐屏東恆春半島，屏東林區...

如何改善高雄交通？立委交長台88線會勘尋解方

立法委員許智傑、李昆澤今偕同交通部長王國材南下高雄多處地點進行交通建設考察，首站前往長期壅塞的台88快速道路進行會勘。隨...

台灣版神秘「51區」旁九棚村 7170萬旅遊站大禮喜從天降

位於被軍事迷形容台灣版神秘「51區」中科院九鵬基地旁的屏東滿州鄉九棚村，原是只有百餘住民、暮氣沉沉的聚落，社區6年前導入...

高雄母女請假配合登革熱噴藥卻損薪8千 衛生局回應了

高雄市路竹區獨居的洪姓女子，為了衛生局要來家中噴藥防治登革熱，除了自己請假，也央求在外縣市實習的女兒臨時請假回來幫忙移置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦