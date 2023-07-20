台灣版神秘「51區」旁九棚村 7170萬旅遊站大禮喜從天降

位於被軍事迷形容台灣版神秘「51區」中科院九鵬基地旁的屏東滿州鄉九棚村，原是只有百餘住民、暮氣沉沉的聚落，社區6年前導入生態旅遊，翻轉成為樂活社區；縣府向中央爭取到「遊憩廊帶計畫」加上自籌共2億元，特別選在九鵬村投入7170萬元興建多功能旅遊資訊站，今天主持動土儀式，收到旅遊升級大禮，村民喜出望外。

縣長周春米說，「落山風風景特定區」是全國首個縣級劃定的風景區，涵蓋車城、牡丹及滿州3鄉，位於屏東南端東海岸的滿州鄉，墾丁家公園南仁湖生態保護區原始風貌如遺落人間的仙境，九棚村有台灣難得一見的沙漠景觀，還有奇岩怪石海岸地形的佳樂水風景區，處處充滿驚奇，豐富的自然景觀、海上活動、生態特色、人文情懷，尚待發掘並開發。

她說，1874年「牡丹社事件」留下的文化資產與歷史場域，包括「大日本琉球藩民墓」、「西鄉都督遺蹟紀念碑」、「石門古戰場」、「高士神社」與「恆春古城」，都在落山風風景特定區內，縣府向觀光局提案遊憩廊帶計畫獲得支持，在紀念公園打造走讀故事館，並在牡丹石門、船難地滿州九鵬景點設旅遊資訊站，定年底完工，結合生態環境、產業及培訓在地導覽解說員，打造具特色的「地方創生」觀光旅遊新風潮，

「在偏遠的百人小村一次投入7170萬元，村民喜出望外，更開心多年的努力被看見！」九鵬村長劉怡邑說，6年前導入生態旅遊，從環境資源調查、導覽解說員培訓到試營運，社區居民動了起來，帶遊客走進大自然、說家鄉故事，也打開和外界接觸的友誼窗口，充滿朝氣；1871年琉球宮古島朝貢船在八瑤灣（九鵬村旁）上岸，54名船員遭殺害，是「牡丹社事件」起因，在鼻頭草原望著八瑤灣說故事，遊客特別有感。

協助計畫的屏東科技大學森林系教授陳美惠說，硬體有了，軟體更重要，培訓班包含人員招募、培訓課程、認證考試、授證儀式及團隊經營，其中團隊經營最重要，從「牡丹社事件」出發，結合事件場域、館舍，再拓展到落山風風景特定區的自然、人文及產業資源，為特定區永續旅遊發展，打下人力資源基礎，也將成為南屏東的亮點遊程。