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高雄母女請假配合登革熱噴藥卻損薪8千 衛生局回應了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
洪姓女子的女兒抓貓時手被咬傷。圖／讀者提供
洪姓女子的女兒抓貓時手被咬傷。圖／讀者提供

高雄市路竹區獨居的洪姓女子，為了衛生局要來家中噴藥防治登革熱，除了自己請假，也央求在外縣市實習的女兒臨時請假回來幫忙移置飼養的12隻貓、1隻狗，但衛生局人員堅持只給她1張公假單作為請假證明，還說說「1戶只能給1張」。衛生局高層今得知洪女遭遇，表示將派人主動聯繫補發公假單，並檢討現場衛生局所人員。

洪女接受聯合報訪問時表示，她絕對配合防疫，但衛生局臨時貼通知說隔天要來噴藥，要搬移10多隻貓狗、還要貼塑膠布遮蔽家具，時間實在很趕，而且連請假證明都限制1戶1張，讓人感覺相當官僚。

洪女說，她7月10日晚間下班返家，發現衛生局在門口張貼通知說隔天要來噴藥，她獨居又飼養12隻貓、1隻狗，臨時找不到人幫忙抓寵物、遮蔽家具，只好讓在外縣市實習的女兒請假回家幫忙。

洪女說，她與女兒共需2張公假單作為請假證明，但衛生局人員卻說「1戶只能給1張」，洪女只好把公假單給女兒，自己被公司記曠職，損失8000元。

高市衛生局說，在登革熱緊急防治現場，如民眾配合防治工作前的準備不及，防疫團隊將視現場住家環境狀況，確實有其他親友共同配合處理噴藥防疫事項時，可不限一戶一張公假單，衛生局將主動聯繫補發公假單，並檢討現場衛生局所人員。

衛生局強調，現值登革熱流行季節，需要全體市民朋友共同配合防疫工作，感謝過去大家共同防疫的辛勞一起完成社區防疫工作。

洪姓女子開車把裝有貓咪的籠子載往派出所，暫時放置在門外走道。圖／讀者提供
洪姓女子開車把裝有貓咪的籠子載往派出所，暫時放置在門外走道。圖／讀者提供
洪姓女子與女兒為了讓衛生局人員來家中噴藥，請假移置12隻貓咪、1隻狗。圖／讀者提供
洪姓女子與女兒為了讓衛生局人員來家中噴藥，請假移置12隻貓咪、1隻狗。圖／讀者提供

衛生局 登革熱

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