高雄學生周六發起行人路權大遊行 怒批「考照」不能雞腿換

高雄行人路權大遊行將於本周六在市立文化中心前登場，這起活動由在地高中生自主號召，盼能喚起社會大眾對行人路權的重視，今天有教師、婦幼、環團及協助視障者的社工師等人，在中央公園前集結倡議，盼從各角度出發呼籲大眾站出來捍衛自己的權益。

「為什麼我們要因政府鬆散的駕照制度，成天生活在危險當中？」下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙指出，近日28歲剛新婚的婦女，上班時規矩走在斑馬線上，竟遭高齡小黃運將撞死，行人地獄的現象層出不窮，王呼籲民眾站出來參加遊行，並要求政府審視現行交通制度，立即改善。

下一代學生行人路權聯盟總召游立維接著表示，「行人，是交通環境中，最弱勢卻也是人數最多的一群。」國內交通憾事接連發生，游認為原因追根究底，仍是台灣的道安教育及基礎交通建設不如國外，而現行的交通管理措施仍過於老舊僵化，應有所突破。

「道路，不是只給車子走。」地球公民基金會副執行長王敏玲則認為，行人得站出來爭取路權，是件荒謬的事，因為「還路於民」應是開發中國家的建設交通的基本設置，她指出連署宣言第一點，就是要有完整連貫的人行道設計，王舉例，現有不少高雄人使用自行車租賃系統，道路若緊縮窄小就得與車爭道，不僅得忍受空汙，生命安全也受到威脅。

高雄學生民主聯盟發言人洪羽臻表示，從校園附近的道路修繕、人行道設置，一直到大眾運輸工具近幾年的規劃建設，都是學生們十分熱絡關注的議題，上一代沒做好的行人路權維護，我們這一代人勇敢站出來，付出我們的努力來給下一代、甚至是下下一代，一個更安全、更友善的行人環境。

對於，沒有選票的學生，高雄市教師職業工會副理事長李雅文怒指，政府把學生安全丟包給導護志工、老師來維護，講白了就只是多個「人肉」擋在前面，但交通管理職權，卻不在學校。李雅文直言，學生只是要一條安全上學的路，沒有人該死於「人為的」交通事故。

我們老是跟「車本交通」妥協，讓不安全的成本，轉嫁到最沒有辦法承擔風險的幼童身上。高雄市輔育人員職業工會、全國教保產業工會執行秘書陳菀嫻指出，身為一位幼教老師不時需接送幼童上下學，有時還會帶領幼童探索周遭公園設施，但一出門常是心驚膽跳，因為交通環境不佳，在巨大壓力下，往往間接剝奪孩童能外出追趕跑跳的自由。

高雄行人路權大遊行的主辦方發起連署宣言，提出4項重點，第一點，完整人行道，道路規劃以人為本；第二點，考照不能雞腿換，道安教育要做對；第三點，危害行人積極取締，執法不偷懶；第四點，交通要安全，弱勢族群不危險。王晉謙表示，盼高雄在地民眾能踴躍站出來，一同捍衛自己的行路安全。