獨／高雄母女配合登革熱噴藥 1戶只1張請假證明...母被扣薪損8千

高雄路竹區上班族洪姓女子養12隻貓、1隻狗，7月10日晚間下班回家，發現隔天衛生局要來家裡噴藥防登革熱，獨居的洪女臨時找不到人幫忙抓寵物、遮蔽家具，只好請在外縣市實習的女兒回來幫忙，由於洪女及女兒都須請假，需要2張請假證明，衛生局人員卻說「1戶只能給1張」，洪女為了讓女兒能請假，自己變曠職，損失薪水與全勤獎金共8000元。對此，記者今上午詢問衛生局，但尚未回應。

洪女說，7月10日晚間7時許她下班返家，發現門口張貼一張衛生局的通知單，說隔天（7月11日）下午1點50分到4點50分鐘中間，要來洪女家中噴藥防治登革熱。洪女養了12隻貓咪、1隻狗，貓咪有懷孕的，也有出生不久的奶貓，平時貓咪自由在家中透天厝1到3樓活動，很難一下子就都抓進籠中。

洪女上網到地區社團求援，有人留言建議她要向衛生局反映，並提供衛生局人員的手機號碼給她。洪女向衛生局人員表明家中養了很多貓，希望多給點時間，卻只得到「11日下午3點會噴到洪女住家、排到第10戶」的答覆。

洪女說，她工作12小時才下班，已經體力透支，臨時又找不到人幫忙，「我1個人要抓貓、還要在家具貼隔離塑膠布，真的忙不過來！」只好央求在外縣市實習的女兒請假回來幫忙。

洪女的女兒11日上午回來高雄，母女倆拆開黑色垃圾袋包覆家具，又合力把貓、狗抓進籠子，從早上8點多忙到下午1點多，由於有些貓咪沒出過門、情緒緊張，她女兒還被貓咬傷手，但貓還沒抓完，防疫人員就到她家說要噴藥。

洪女說，雙方僵持不下時，剛好1名警官騎車經過，她向警方求援，該警官協助她把貓籠搬上車，由於後行李廂門關不起來，警官還騎車尾隨在她車後護送，讓她把貓籠載到派出所，放在門旁的走道，等防疫人員完成噴藥後，她再開車把貓籠載回家。

洪女說，她絕對配合防疫，但是短短幾個小時要搬移10多隻貓狗、找到安置處所、還要貼塑膠布，實在能力有限，「現場有很多巡檢的人，要把貓籠搬上車，沒人願意幫忙！」由於她跟女兒都是請假，想跟衛生局人員拿張請假證明，結果現場衛生局人員卻態度強硬說，1戶就限制給1張。