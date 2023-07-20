高雄水溝蓋鬧失蹤現坑洞 女議員驚呼足足可呑掉一個人

高雄清豐里有處水溝蓋不翼而飛，出現大坑洞，市議員白喬茵在臉書貼文驚呼，「很恐怖呢，這個大洞完全可以吞掉一個白喬茵！呼籲民眾別偷走水溝蓋。

這處水溝蓋失蹤據知約一個月，白喬茵表示在臉書披露時先向大家抱歉，指自己這個月常在右昌一帶會勘，沒注意到清豐里這個未加蓋的「大坑洞」，這個大洞完全可以吞掉一個「白喬茵」。

她表示，經網友上臉書反映後，已緊急請水利局擺放三角錐，承辦員也答應兩日內派工修補。但他請大家好心點，不要偷水溝蓋，這個月來全靠全家便利商店的店員好心擺放補貨籃擋住破洞，很難想像行人不小心跌進去，會受到什麼樣的重傷，更遑論小孩和長輩。為此她在臉書發動左楠居民，一起揪出道路缺失，透過臉書或私訊告知，她會盡快解決。

「失蹤的水溝蓋」引起網友熱議，有人表示，「偷竊公物？這樣很危險吔」、「這晚上沒燈光，如果滑手機，沒看到的話會出人命」。正當大家一片議論，白喬茵事後查出，「失蹤的水溝蓋」，殘骸極可能碎裂在水溝底，已上網更新。