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高雄收繳霸王車車牌 近1年揪2500輛

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導

為遏止馬路霸王車，高雄市區監理所與停管中心及警方合作，共同取締吊註銷車輛，近一年來收繳超過2500輛註銷車牌，其中，最大違規戶累計1000多張罰單，欠繳金額達43萬多元。

高雄區監理所表示，以往取締馬路霸王車僅憑人力巡察，成效不彰，近年透過自行開發的註銷號牌收繳系統與高雄市交通局停管中心合作，針對已吊註銷牌照又違規上路車輛與警方聯手取締，一年來已收繳超過2500輛註銷車牌。

據監理所統計，最大違規戶積欠1000多張罰單，種類包括路邊停車費、高速公路過路費等逾期未繳罰單，累計罰金43萬6900元；至於第2、第3大違規戶，則分別欠繳26萬1700元與16萬8500元。

監理所表示，已受吊註銷牌照處分又違規上路的霸王車，8成未依規定辦理定檢，在車況堪慮或未投保強制險下，恐成交安隱憂，監理所提醒，車主受註銷牌照處分，應至監理機關辦理車檢且重新領牌才能上路，若車牌註銷仍違規行駛或停車，可依《道路交通管理處罰條例》最高可處汽車所有人10800元罰鍰。

此外，若汽車未領用有效牌照在道路停車者，除遭受罰款，汽車還會被移置保管及扣繳牌照，高市交通大隊統計，今年1至6月共有170件無號牌及註銷號牌的霸王車因停放道路或停車位遭移置保管場。

罰單

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