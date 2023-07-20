冰風暴未息 大港閱冰下月照辦

高雄市六合路知名冰店爆發食物中毒，44人就醫，昨又傳出有人吃完冰狂吐狂拉，甚至發高燒及吐血，經查該店去年曾獲市府舉辦的「大港閱冰」推薦，議員質疑，市長陳其邁叫大家吃有問題的冰店，造成大人集體中毒、小孩急性腎衰竭，「若醫生市長不是故意的，就是觀光局亂辦活動」。觀光局表示，出事店家已由衛生局開罰及勒令停業，今年也未報名，活動下月照常舉辦。

國民黨市議員白喬茵說，經調閱預算發現，去年大港閱冰活動花66萬，今年擴大辦理追加到200萬，「動輒上百萬的活動竟說沒責任？」並質疑高雄市長陳其邁「為何叫大家去吃一間有問題的冰店」，高市府連夜發新聞稿反擊，譴責議員言論惡意造謠，令人遺憾，白喬茵再酸陳其邁「玻璃心」。

國民黨前鎮、小港選區立委參選人李明璇指，高雄食品衛生查驗件數從2019年韓市府5萬4823件，到2022年剩4萬3343件，創合併以來次低紀錄，且冰品項目在2021年抽驗151件，其中有10件違規，比例高達6.6%，是其他食品衛生查驗不合格率的41倍，難道這就是市府的食安態度?

今年「大港閱冰」活動將於8月19及20日在鼓山渡輪站前登場，觀光局表示，原活動報名至本月中旬截止，因有店家反映來不及報名，已將報名時間延至本月底，下月照常舉辦，並與衛生局嚴加審核廠商衛生條件，「不是報名就能參加」，會辦講習教店家如何準備食材符合衛生標準。

承辦「大港閱冰」的行銷公司表示，目前報名有20多家，並無業者表示要退出活動，會遵照市府指示，加強要求及審核店家衛生條件。