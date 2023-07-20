北高雄全面雙語教育 外師不足

行政院宣布2030年打造雙語國家，地方質疑岡山8個行政區，僅岡山、路竹各1名駐校外語教師，其他6區都無，議員也認為，市府宣稱雙語教學達100％，但北高雄多是3、4校合聘1名外師，若地處偏鄉缺配套，根本達不到「1校1外師」目標，部分學校想聘也聘不到。教育局表示，今年再增補預算，學校也可自聘外師。

高市府教育局表示，岡山8區已全面推雙語教育，111學年度共50校申辦15項雙語計畫，由中央及教育局配置21名外師服務，112學年度加碼挹注704萬元，讓8區學校辦理雙語社團，並由學校自覓外師，讓雙語教育因地制宜發展。

市議員李亞築說，她服務的北高選區有28所學校，雙語及外籍老師僅10人，卻需配給18個學校，多數是3、4校聘1名外師，不少學校地處偏鄉，缺乏相關配套、聘請外師困難重重，根本達不到「1校1外師」目標。

「打造孩子競爭力，教育不能有城鄉差距」，國民黨高雄立委參選人曹桓榮表示，高雄市外師資源多集中在市區，岡山8區有6區無外師駐校，鄉下學校師資不足，雙語教育無法與別人比，不少偏鄉孩子學英語需另外補習，呼籲市府挹注更多經費，助偏鄉校園找外師。

湖內區明宗國小校長黃俊傑說，學校有1名外籍老師，近年推動雙語教育漸見成效，低、中年級學童都積極與外師互動；永安區有4所國、中小申請「雙語特色學校」3年計畫，將共聘1名外師輪流到各校協同教學，不過校方坦言至今無果，也很怕最後找不到外師。

高市教育局說明，高雄市2020年至2022年雙語教育經費大幅增至2.1億元，今年再追加2.5億，外籍教學人員也從47人增加至212人。全市348所學校已成立362個雙語社團，寒暑假規畫主題課程、滿足學習需求。另為穩健雙語師資，至2022年已有380名在地教師投入培訓，至今年培訓教師累計可達600人。