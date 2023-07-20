金廈大橋興建 促進會將推公投

金門縣「金廈大橋建設推動促進會」近期決議推動地方性公投，決定是否同意興建金廈大橋，將在大選後推動，也將成立說帖小組，不定期赴中央部門說明。理事長陳滄江表示，「政治擺一邊，大橋放中間，經濟最優先」是推動宗旨。

日前促進會開理監事聯席會，會中做成2項決議，分別為通過地方性公民投票「金門縣民，你是否同意興建金廈大橋」議題設定，並依照政府法令規定期程辦理，最快明年啟動，後年公投；另成立建橋說帖小組，不定期赴中央部門進行溝通說明，並參加旅台金門各同鄉會活動說明。

促進會表示，目前正值總統大選與立委選戰，本想要結合明年大選，但因立法院修法公投不能綁大選，所以放慢腳步推動，以免捲入政治漩渦與政治紛擾，最後搞得裡外不是人。

據了解，金廈大橋建設推動促進會定位是金廈大橋「推動的手，點火的手」，要為金門寫歷史，強調金廈大橋興建是希望能將金門連結大陸，甚至歐亞板塊的經濟動脈。

當天應邀出席的民政處長陳金增表示，金廈大橋促進會是先驅，站在縣府立場，只要是對金門發展有助益，都支持並樂觀其成。