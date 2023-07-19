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透南風基金會捐書300本 讓孩童「自己挑」助圓夢

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
透南風基金會今天辦贈書活動，讓70位學童挑選自己喜愛的書籍。圖／透南風基金會提供
透南風基金會今天辦贈書活動，讓70位學童挑選自己喜愛的書籍。圖／透南風基金會提供

透南風教育基金會長年關注孩童學習，今天前往大寮北高雄家扶中心舉辦贈書活動，讓70位學童自己挑喜歡的書，希望擴大學童暑期間學習力度，有機會透過閱讀實現夢想。

贈書活動在北高雄家扶中心大寮服務處舉辦，透南風教育基金會代表老師尹立，向北高雄家扶中心大寮服務處副主任李奇倫贈與300多本書籍，希望讓孩子們透過此次自選書籍的過程，更加理解自己的興趣與閱讀喜好，以閱讀課外讀物充實暑假生活。

透南風基金會表示，今年已舉辦3場贈書活動，分別在旗山、苓雅及今天在大寮的家扶據點，每次都提供70為小朋友自選書籍，每位有2000元挑書額度。尹立表示，透過自主選書的過程，讓小朋友探索自己所愛並持續精進，相信透過與家扶的合作，能夠更擴大協助孩子的力度，降低孩子在學習的過程中的壓力。

李奇倫說，看書跟看電影都能增加人生深度與廣度，透過贈書活動，讓學童有機會探索人生目標，他分享，一位小朋友對警察很有好感，挑了許多本與警察相關書籍，透過這樣的活動，有機會讓小朋友找尋夢想並圓夢。

家扶中心

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