加速整合重災溝通平台 高雄智慧城市要能先救命

高雄推動智慧城市，議員關心執行成效，指能提升城市效率，必要時甚至能拯救人命。有專家學者說，目前高雄各局處像「各做各的」，建議將平台整合才能讓市民有感，尤其遇到「重大災害」，例如韓國地下道淹水死傷事件，才能即時協調應變。高雄智慧城市專案辦公室表示，會依建議，朝建構統一平台努力。

高雄市議會今天舉辦「高雄智慧城市規劃推動公聽會」，會中議員黃柏霖表示，智慧城市能用科技解決城市問題，像能即時偵測水位變化，說不定能避免近日韓國地下道因淹水造成死傷意外，而高雄也已通過淨零碳排自治條例，能利用智慧城市提升效率遠離碳排大城，藉公聽會讓局處與學者討論，把想法先行，實際作為慢慢跟上就會持續進步。

義大副校長李樑堅表示，智慧城市可以提升市民服務效率、遇重大災害預防能即時處理等，但各局處都有推出相關服務App，建議可以跨局處適度整合方便市民利用，不要反過來造成民眾困擾；成大政治經濟所教授丁仁方也建議，要結合民間力量一起推動，並納入滿意度調查，才能讓市民真正有感。

屏東縣綠能推動辦公室顧問魯台營則說，城市推動數位及智慧化，能結合淨零碳排、永續發展概念，促使各部門產生更大效果，舉例在交通方面，運用智慧化提升運輸效率，減少壅塞等無用停等時間，就能大幅降低碳排放。

高雄市府智慧專案辦公室專案經理甯祥豪表示，高雄跨局處做資訊整合，提供智慧城市規劃、輔導，並媒合私人企業、爭取中央補助等，打造讓市民有感智慧應用，期望找到一個商業模式，不只提供國內智慧城市解決方案並輸出海外。針對專家所提建議，現階段會積極尋求方式，建構一個統一平台，讓跨局處資料能彼此互通，達到更便利目標。