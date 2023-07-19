影／屏南快速道路再等13年 恆春人怨：等到天荒地老

屏東恆春半島居民殷殷期盼的屏南快速道路，公路總局進入可行性評估最後階段，今天在恆春鎮召開地方說明會，期中報告原規畫路廊是到恆春鎮區南端，為降低環境衝擊，新方案縮短至恆春鎮北端，可省217億元，與會地方人士對新路線看法不一，但完工時程估計13年，都抱怨等太久，原地高架、多地同時施工聲音四起。

恆春半島居民長年爭取88快速道路東展南延的屏南快速道路，因經費高達千億， 曾被行政院以不符成本效益打回票，地方爭取聲音一直沒停過，還被調侃是選舉時最熱門的「政見道路」；恆春半島4鄉鎮居民前年發起萬人連署，公路總局2年前啟動可行性研究，原定明年完成評估，但縣府和地方都要求加快，公路局昨天在北段的潮州和中段的獅子鄉召開地方說明會，今天移至南段的恆春鎮，地方人士出席踴躍。

易緯工程顧問公司說明，期中報告路廊為A段從竹田至枋寮、B段枋寮至楓港、C段為楓港至恆春鎮鬧區南側止於墾丁國家公園以北，近75公里經費逾1763億元，恆春鎮區南北兩端均可利用進出，但缺點是車流會進入國家公園，可能衝擊龍鑾潭地區生態也衝擊恆春縱谷的遊憩發展外，且總額過高，不具經濟效益可行性，推動不易，建議改採末端在恆春鎮北側、保力溪北端方案，縮短9公里，省下217億，推動較易。

對於縮短路線的新方案，恆春鎮代會主席趙記明認為，屏南快的終點如設在恆春鎮北端，會造成北端交通壅塞，建議南移至台26線恆西路，方便進出鎮區，又近恆春基督教醫院，一旦發生重大交通事故，可節省送醫時間，不該以經濟效益做評估的標準；縣議員潘芳泉認為應將省下的經費用在提升周邊道路行車水準。