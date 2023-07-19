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屏東市午後大雨冠全台 墾丁浪大插紅旗示警

中央社／ 屏東縣19日電
午後對流雲系發展旺盛，屏東恆春墾丁海域19日因浪大，墾丁國家公園管理處在海灘插上紅旗示警，除衝浪外，禁止從事其他非動力海域遊憩活動，避免發生危險。圖／中央社
午後對流雲系發展旺盛，屏東恆春墾丁海域19日因浪大，墾丁國家公園管理處在海灘插上紅旗示警，除衝浪外，禁止從事其他非動力海域遊憩活動，避免發生危險。圖／中央社

午後對流雲系發展旺盛，屏東從今天中午過後就下起陣陣大雨，屏東市單日累積雨量已達92毫米，為單日全台雨量排行居冠，墾丁海域也因為浪大，墾管處插紅旗示警。

依中央氣象局資料，今天凌晨0時至下午2時30分，屏東市位於建國路上的測站，測得累計雨量達92毫米，為單日全台雨量排行居冠。

午後大雨滂沱，有機車騎士只好暫停路邊，等待雨勢稍緩、穿上雨衣後再上路；由於天色昏暗，加上大雨視線不清，路上汽車也紛紛打開車輛大燈，避免發生事故。

恆春半島天氣也不穩定，從中央氣象局海水浴場資料中可見，墾丁海域在今天中午12時，浪高達1.6公尺；南灣與船帆石的海邊，白浪滔滔推進沙灘，儘管暑假期間，也只有零星遊客在岸邊。

墾管處副處長許書國告訴中央社記者，今天持續較大的浪，因此白砂、南灣、船帆石等沙灘已插紅旗提醒遊客，除衝浪外，禁止從事其他非動力海域遊憩活動，避免發生危險。

雨量 屏東 氣象局

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