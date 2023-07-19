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把握機會！夏日狂歡祭郵輪巴士秒殺 屏縣府增開周日班次

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推出期間限定潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義二峰圳玩水，還可以認識地下水集水廊道，一推出秒殺完售，現在加碼周日班次，把握機會報名。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出期間限定潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義二峰圳玩水，還可以認識地下水集水廊道，一推出秒殺完售，現在加碼周日班次，把握機會報名。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣政府整合夏日主題活動與熱門觀光景點，推出期間限定「2023夏日狂歡祭-潮州好好玩」郵輪巴士路線，原訂8梯次320名額，一周內秒殺完售，縣府接獲民眾熱烈詢問，決定本周起加碼增開班次，7月23日至9月10日期間，每周日加碼增開共計8梯次，每梯次限量40位名額，1人只要699元。

2023夏日狂歡祭－潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義鄉的「二峰圳」玩水消暑、「屏東可可巧克力園區」DIY體驗、「潮州鐵道園區」及今夏最具話題性的「2023夏日狂歡祭」，一人只要699元。

縣府交通旅遊處表示，此次郵輪巴士行程豐富，8個梯次320個名額在7月17日額滿後，接到不少民眾反映希望再加碼，還有民眾說「邀約親友前往，結果額滿了，希望可以再加碼班次」，縣府立即召開會議討論，決定再加碼開8個梯次320個名額，大家這次千萬別再錯過。

交旅處說，潮州好好玩郵輪巴士，從上午9點至下午5點，起點由「潮州轉運站」集合上車，並增加「林後四林平地森林園區」接駁點位，讓民眾彈性選擇上車地點；結合來義鄉「二峰圳」景點，民眾迫不及待泡水消暑，並邀請在地專業導覽解說人員敘述日本工程師鳥居信平，如何完成巨大工程地下集水廊道，將隱身地下清澈的伏流水變成當地民生及灌溉用水，讓屏東農田在枯水期也不會缺水灌溉。

接著到「屏東可可巧克力園區」，安排體驗可可DIY，民眾完成作品後都有滿滿的成就感，在地風味午餐及特色飲品，包含客家小炒、萬巒在地滷豬腳及客家特色鹹魚肉餅等，下午走訪「潮州鐵道園區」，全台首座火車維修兼具休閒觀光機廠，讓你見證百年鐵道歷史文物。最後抵達「林後四林平地森林園區」，盡情享受今年暑假限定的「2023夏日狂歡祭」活動，感受屏東多一度的熱情。

報名可至活動官網查詢（https://www.fun2tw.com/TravelSchdule/Details/3274?Mobile=）或屏東旅遊網（https://www.i-pingtung.com/），並歡迎下載「屏東go好玩」及「屏東公車」等APP掌握第一手活動訊息。

屏東縣府推出期間限定潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義二峰圳玩水，還可以認識地下水集水廊道，一推出秒殺完售，現在加碼周日班次，把握機會報名。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出期間限定潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義二峰圳玩水，還可以認識地下水集水廊道，一推出秒殺完售，現在加碼周日班次，把握機會報名。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出期間限定潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義二峰圳玩水，還可以認識地下水集水廊道，一推出秒殺完售，現在加碼周日班次，把握機會報名。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出期間限定潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義二峰圳玩水，還可以認識地下水集水廊道，一推出秒殺完售，現在加碼周日班次，把握機會報名。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出期間限定潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義二峰圳玩水，還可以認識地下水集水廊道，一推出秒殺完售，現在加碼周日班次，把握機會報名。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出期間限定潮州好好玩郵輪巴士，帶你到來義二峰圳玩水，還可以認識地下水集水廊道，一推出秒殺完售，現在加碼周日班次，把握機會報名。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣政府 巴士 郵輪

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