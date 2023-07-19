地政清查...卻發現菲律賓籍配偶未辦繼承登記 遭親戚隱匿繼承權

辦理繼承登記，地政人員有時公親變事主，但為維持地籍資料正確性、與繼承人合法權益，堅守依法行政。屏縣地政處指出，曾在清查未辦繼承登記資料，發現外籍配偶不知道可以繼承已逝丈夫房產，因而孩子離開台灣，房屋由親戚使用，清查發現後，地政人員協助外籍配偶完成繼承登記，並取得房產。

屏東縣府地政處指出，縣內逾期未辦理繼承登記列冊管理土地至今仍有3萬多筆，建物有1105棟，土持分面積約1235公頃，根據今年公告現值計算，未辦理繼承登記土地總價值逾140億元。

民眾逾期未辦理繼承登記，地政處分析七大原因，不知祖先留有財產；戶籍資料缺漏或不符；繼承人間尚有糾紛未能辦理；相關稅費及罰鍰金額龐大難以負擔；土地價值偏低；地處偏遠或無法利用；對於繼承登記相關法令瞭解程度不同。

地政人員定期清查未辦理繼承登記，地政處今說，當時房子所有權人死亡後，菲律賓籍配偶帶著孩子回菲律賓，原本在台居住的房子（遺產）被所有權人的親戚占用，母子2人誤以為不動產變成親戚的，無法回台居住。多年後，地政事務所清查未辦繼承登記資料，公告、並通知，協助母子2人以國外授權書方式完成繼承登記，順利取得房子產權，讓兒子能回台居住。

地政處長陳錦屏坦言，地政人員面臨兩難，若不依法處理，會被說瀆職，若沒有按照程序又被說圖利，地政機關本來依法行政，此案例讓大家思考，結婚後取得財產權益是不分國籍，地政機關立場是保障有合法繼承權，善盡通知義務，讓合法的民眾，都能收到通知辦理。

地政處提醒，辦畢繼承登記好處，可避免罰款及列冊管理期滿移送標售的情形外，更因產權清楚，便於繼承人規畫使用，且如未辦理繼承登記的土地被徵收時，繼承人要申領徵收補償費需檢附繼承系統表、遺產分割協議書及印鑑證明等文件才能領取，但若已辦好繼承登記，因產權單純領取補償費也變得相當容易。