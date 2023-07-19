去年「大港閱冰」推薦店家爆食安 觀光局決議如期舉辦：會加強把關

高雄一家知名冰品店因環境汙染，已導致44人因食物中毒送醫引發關注，有議員爆料該店去年還獲市府「大港閱冰」活動推薦，民眾關心今年活動是否受到影響。觀光局表示，今年活動欣豐冰店並未報名，整體活動在嚴格督促衛生安全下正常舉辦。

市議員白喬茵表示，出事的冰店還名列去年「大港閱冰」活動推薦名單，卻連食品業者登錄、從業人員體檢紀錄都沒有，今年活動還要從60萬經費提升至200萬，呼籲市政府務必用最高的食品安全標準去審視，別讓活動變市民的惡夢。

針對出事店家受去年活動推薦一事，觀光局說明，該店為高雄老字號冰店，去年經網友票選及大數據分析成為推薦名單之一，不過未參加冰品市集活動，今年也未報名活動，目前該店家已由衛生局開罰並勒令停業。