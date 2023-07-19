快訊

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

民生社區共同記憶…北市「新民生戲院」求售 每坪底價僅48萬仍流標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年「大港閱冰」推薦店家爆食安 觀光局決議如期舉辦：會加強把關

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
去年「大港閱冰」活動推薦店家爆發食安風波，觀光局表示會在嚴格督促衛生安全下正常舉辦。圖／高市府觀光局提供
去年「大港閱冰」活動推薦店家爆發食安風波，觀光局表示會在嚴格督促衛生安全下正常舉辦。圖／高市府觀光局提供

高雄一家知名冰品店因環境汙染，已導致44人因食物中毒送醫引發關注，有議員爆料該店去年還獲市府「大港閱冰」活動推薦，民眾關心今年活動是否受到影響。觀光局表示，今年活動欣豐冰店並未報名，整體活動在嚴格督促衛生安全下正常舉辦。

市議員白喬茵表示，出事的冰店還名列去年「大港閱冰」活動推薦名單，卻連食品業者登錄、從業人員體檢紀錄都沒有，今年活動還要從60萬經費提升至200萬，呼籲市政府務必用最高的食品安全標準去審視，別讓活動變市民的惡夢。

針對出事店家受去年活動推薦一事，觀光局說明，該店為高雄老字號冰店，去年經網友票選及大數據分析成為推薦名單之一，不過未參加冰品市集活動，今年也未報名活動，目前該店家已由衛生局開罰並勒令停業。

至於今年活動是否照常舉辦，觀光局說活動預計在8月19日至20日，如期在鼓山渡輪站前舉行，目前正受理推薦報名，除與衛生單位共同把關食品安全外，也將嚴格督促參與活動店家留意整體衛生安全，確保冰品食安。

高雄一家知名冰品店因環境汙染，已導致44人因食物中毒送醫。圖／高市府衛生局提供
高雄一家知名冰品店因環境汙染，已導致44人因食物中毒送醫。圖／高市府衛生局提供

衛生局 觀光局 冰品

延伸閱讀

高雄冰店食物中毒患者漸康復 高市衛生局持續稽查全市冰店

高雄冰風暴！市府炎上藍議員 參展冰店未額滿 「大港閱冰」報名展延

高雄「冰」風暴 立委參選人批吃碗冰都吃出生命危險

高雄冰店害集體中毒、網酸「孕婦不吃冰是常識」 婦產醫釋疑

相關新聞

吹哨者揭發高雄「冰」風暴 PTT自爆警示食安沒被感謝…反遭酸民肉搜

炎夏高雄掀起「冰」風暴，最先po文揭開六合冰店這起食物中毒案的黃小姐，不但「吹哨」警示食安問題沒被感謝，還遭網路酸民肉搜...

去年「大港閱冰」推薦店家爆食安 觀光局決議如期舉辦：會加強把關

高雄一家知名冰品店因環境汙染，已導致44人因食物中毒送醫引發關注，有議員爆料該店去年還獲市府「大港閱冰」活動推薦，民眾關...

又見「這地區」運將不按表收費惹民怨 交局：罰款9千起跳

高雄網友因公務需求日前於南岡山捷運站外轉搭計程車，但運將一聽完目的地，竟是直接喊價收費，還補說「這樣你比較省!」引來網友...

把握機會！夏日狂歡祭郵輪巴士秒殺 屏縣府增開周日班次

屏東縣政府整合夏日主題活動與熱門觀光景點，推出期間限定「2023夏日狂歡祭-潮州好好玩」郵輪巴士路線，原訂8梯次320名...

地政清查...卻發現菲律賓籍配偶未辦繼承登記 遭親戚隱匿繼承權

辦理繼承登記，地政人員有時公親變事主，但為維持地籍資料正確性、與繼承人合法權益，堅守依法行政。屏縣地政處指出，曾在清查未...

屏東逾期未辦理繼承土地 列冊逾3萬筆、總值逾140億

維持地籍資料正確性，屏東縣府地政處統計，截至今年7月，縣內逾期未辦理繼承登記列冊管理的土地仍有3萬252筆、建物仍有11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦