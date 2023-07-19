高雄冰店食物中毒患者漸康復　高市衛生局持續稽查全市冰店

高雄市六合路一間冰店爆發食物中毒事件，造成44人就醫，其中有孩童出現血便，也有成年女性嘔吐不止，導致喉嚨腫脹吐血。高市衛生局今表示，案發後持續掌握就醫通報食物中毒患者健康狀況，目前加護病房患童病況穩定，主治醫師評估生理機能均已正常，預計今日將轉出至普通病房；所有通報就醫個案症狀穩定緩解中，無上或下消化道出血症狀。

衛生局說，依據衛福部疾病管制署說明，沙門氏桿菌感染者潛伏期為6小時至72小時、通常是12小時至36小時，依據本案責令冰店停業日（7月14日）起算已逾96小時，相關因症就醫、經醫師診斷通報已大幅減少，衛生局持續密切透過醫療系統掌握中。

高雄市長陳其邁昨日在市政會議上，裁示衛生局從18日起擴大啟動轄內冰店專案稽查。衛生局今日仍持續派員執行無預警查檢工作。衛生局副局長潘炤穎說，將依據「食品良好衛生規範準則」，稽查轄內冰店從業人員健康、作業場所設施設備，並針對冰品、配料抽驗。