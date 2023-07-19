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屏東逾期未辦理繼承土地列冊逾3萬筆、總值逾140億

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府地政處長陳錦屏說明，屏東縣逾期未辦理繼承登記的土地有3萬252筆、建物仍有1105棟，根據今年公告現值計算，土地總價值逾140億元。記者劉星君／攝影
屏東縣府地政處長陳錦屏說明，屏東縣逾期未辦理繼承登記的土地有3萬252筆、建物仍有1105棟，根據今年公告現值計算，土地總價值逾140億元。記者劉星君／攝影

維持地籍資料正確性，屏東縣府地政處統計，截至今年7月，縣內逾期未辦理繼承登記列冊管理的土地仍有3萬252筆、建物仍有1105棟，土地持分面積約1235公頃，根據今年公告現值計算，未辦理繼承登記土地總逾140億元，呼籲尚未辦理繼承登記的繼承人盡速辦理。

地政處指出，今年2023年新增列管土地筆數1720筆、面積約83公頃，土地總價值逾8億元。今年新增列冊土地中，有2筆座落在屏東市農牧用地，今年度公告現值計算面積總價值達1800多萬，兩塊土地面積共2500坪，產權單純，被繼承人在2005年間共有物分割繼承登記取得，今年3月通知其繼承人申辦繼承登記，但從2020年過世迄尚未辦理繼承。

地政處指出，維持地籍資料正確性，避免因長期土地權屬不明，造成繼承人間更大糾紛，影響土地開發利用，依據土地法第73條及第73-1條規定，土地及建物自繼承開始日起，6個月內應辦理繼承登記。如未於期限內申辦登記，除每逾1個月處登記費1倍的罰鍰，超過1年仍未辦理繼承登記者，地政機關公告3個月並通知繼承人申請登記，若仍沒有民眾辦理登記，地政機關列冊管理15年，期滿後由國有財產署公開標售，5次未脫標即登記國有，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

民眾逾期未辦理繼承登記，地政處分析原因，不知道祖先留有不動產，有的因繼承人數眾多或複雜難以整合，若無法會同全體繼承人申請，可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議，再辦理遺產分割，不要錯過申請繼承登記期限。

地政處說明，辦畢繼承登記好處，除可避免罰款及列冊管理期滿移送標售的情形外，更因產權清楚，便於繼承人規畫使用，且如未辦理繼承登記的土地被徵收時，繼承人要申領徵收補償費需檢附繼承系統表、遺產分割協議書及印鑑證明等文件才能領取，但如果已辦好繼承登記，因產權單純領取補償費也變得相當容易。

地政處及各地政事務所宣導未辦繼承登記業務，每年在由清明掃墓製作宣傳海報，轉請各鄉鎮市公所協助於殯葬設施張貼，以提醒尚未辦理繼承的繼承人速辦理繼承登記。

屏東縣 遺產

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