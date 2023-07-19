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北高雄外師不足掀戰火 藍批8區有6區沒外師 永安區4所學校共聘1師

聯合報／ 記者卜敏正徐如宜王昭月／高雄即時報導
高雄市推動雙語教育，但北高雄8行政區，被批外語師資嚴重不足。圖／高市教育局提供
高雄市推動雙語教育，但北高雄8行政區，被批外語師資嚴重不足。圖／高市教育局提供

行政院喊出2030年打造台灣為雙語國家，國民黨高雄立委參選人曹桓榮質疑，高雄岡山8個行政區有6區沒外語駐點師資，民眾反映給選區立委，對方卻推市府就能解決，民進黨立委邱志偉否認接獲反映，否則不會置之不理。據高市府教育局規畫，岡山8區目前配置21名外語教師，不過永安區有4所學校打算共聘1人「輪流教」，還怕聘不到人。

「打造孩子競爭力，教育不能有城鄉差距。」曹桓榮酸民進黨宣稱打造雙語國家，岡山8區僅岡山、路竹各有1名駐校外師，其餘6區都無。鄉下學校師資不足，雙語教育無法與別人比，孩子學英語需另外補習，民眾向選區立委反映，「對方」卻指市府就能解決。

被指涉的邱志偉說，他長年關心教育問題，對選區50多所中小學現況瞭若指掌，堪稱「不分區校長」，他也重視學生外語力，不過沒人向他反映外師問題，否則一定設法爭取經費滿足各校需求，不僅岡山選區，全市盤點出外師需求，他一樣全力以赴，不可能置之不理。

高市教育局表示，2020年到2022年高市雙語教育經費大幅增至2.1億元，今年再追加2.5億，全市348所學校已成立362個雙語社團，寒暑假並規畫雙語主題課程滿足學習需求。岡山等8區已全面推雙語教育，111學年度有50校申辦15項雙語計畫，由中央及教育局配置21名外師服務。112學年度加碼挹注704萬元，讓8區學校推動雙語社團，並由學校自覓外籍教師，讓雙語教育因地制宜發展。

湖內區明宗國小校長黃俊傑說，學校有1名外籍老師，近兩年推動雙語教育漸見成效，低、中年級學童都積極與外師互動。永安4所國、中小申請「雙語特色學校」3年計畫，4校將共聘1名外師輪流到各校協同教學，不過到現在還沒聘到，也很怕最後找不到外師願意來。

國民黨高雄市議員李亞築表示，市府宣稱雙語教學達到100％，據她了解北高地區雙語及外籍老師僅10人，需配給18個學校，多數是3、4個學校聘1個，因為地處偏鄉，加上缺乏相關配套、聘請外師困難重重，達不到「一校一外師」目標。

岡山 雙語教育 教育局

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