高雄冰風暴！市府炎上藍議員 參展冰店未額滿 「大港閱冰」活動展延

高雄市六合路知名冰店爆發食物中毒事件，造成44人就醫，由於該店去年曾獲得高市府舉辦的「大港閱冰」推薦，即使今年未參加，仍引發藍綠口水戰，市府昨天深夜新聞稿「炎上」國民黨高雄市議員白喬茵。高市觀光局說，今年「大港閱冰」仍會舉辦，但因為招商尚未額滿，將延長招商時間至本月底。

高雄市知名冰店爆發食物中毒事件後，有網友揪出該店去年名列高市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單。白喬茵昨晚PO文質疑，真的想不透為什麼市長陳其邁要叫大家去吃一間有問題的冰店，不只大人集體中毒，還讓小孩急性腎衰竭，「如果醫生市長不是故意的，那就是觀光局亂辦活動、亂花錢，最後陷害了亂推薦亂打卡的陳其邁！」

高雄市政府昨晚緊急發新聞稿澄清，市府發言人周璟瑜表示，市府第一時間除立即處理，火速稽查該店家，勒令停業、重罰並依法究辦，並無白喬茵臉書內文所指，「市長要大家去吃有問題的冰」。

周璟瑜說，此言論已涉嫌散播不實消息，是惡意造謠，恐有失公允及議員風範，且市府舉辦觀光類型活動，是為了振興商業及推廣城市行銷，倘若議員為了聲量而不顧邏輯、胡亂批評，實在令人遺憾，或又以辦活動恐出現預想未來式突發狀況，而投鼠忌器，並非勇於任事的市府團隊作風。

白喬茵今天凌晨發文反擊，這已經不是市府第一次深夜回擊她，她想說，陳其邁這麼愛用新聞稿深夜反擊別人，「怎麼不深夜反省自己的團隊哪裡做錯？」

白喬茵列出6點反問：「你口中的嚴格把關為什麼連食品登記都沒完成呢？」、「振興商業、推廣城市行銷難道不用顧及衛生與健康嗎？」、「請問我要天天幫陳其邁鼓掌稱讚好棒棒才不會有失議員風範嗎？」

白喬茵說：「是要多氣急攻心才會忽略我說觀光局亂辦活動亂花錢，只在意我說陳其邁曾推薦此冰店」、「什麼未來式，吃冰掛急診是現在進行式啦！」、「投鼠忌器成語是這樣亂用的嗎？那我建議你用邁擱亂啊」。

今年「大港閱冰」活動原訂8月19日登場，但近期受到高度關注。高市觀光局上午宣布，「大港閱冰」活動未因冰店食物中毒事件而取消，目前仍繼續進行，但因有店家反映來不及報名，因此把報名時間延長至本月底；觀光局與衛生局嚴加審核廠商的衛生條件，「不是報名就能參加」，也會舉辦講習，教導參加的店家如何準備食材才能符合衛生標準。