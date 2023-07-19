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高雄冰風暴！市府炎上藍議員 參展冰店未額滿 「大港閱冰」活動展延

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
國民黨高市議員白喬茵呼籲高市府相關單位要認真把關食品安全衛生。圖／翻攝自白喬茵臉書
國民黨高市議員白喬茵呼籲高市府相關單位要認真把關食品安全衛生。圖／翻攝自白喬茵臉書

高雄市六合路知名冰店爆發食物中毒事件，造成44人就醫，由於該店去年曾獲得高市府舉辦的「大港閱冰」推薦，即使今年未參加，仍引發藍綠口水戰，市府昨天深夜新聞稿「炎上」國民黨高雄市議員白喬茵。高市觀光局說，今年「大港閱冰」仍會舉辦，但因為招商尚未額滿，將延長招商時間至本月底。

高雄市知名冰店爆發食物中毒事件後，有網友揪出該店去年名列高市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單。白喬茵昨晚PO文質疑，真的想不透為什麼市長陳其邁要叫大家去吃一間有問題的冰店，不只大人集體中毒，還讓小孩急性腎衰竭，「如果醫生市長不是故意的，那就是觀光局亂辦活動、亂花錢，最後陷害了亂推薦亂打卡的陳其邁！」

高雄市政府昨晚緊急發新聞稿澄清，市府發言人周璟瑜表示，市府第一時間除立即處理，火速稽查該店家，勒令停業、重罰並依法究辦，並無白喬茵臉書內文所指，「市長要大家去吃有問題的冰」。

周璟瑜說，此言論已涉嫌散播不實消息，是惡意造謠，恐有失公允及議員風範，且市府舉辦觀光類型活動，是為了振興商業及推廣城市行銷，倘若議員為了聲量而不顧邏輯、胡亂批評，實在令人遺憾，或又以辦活動恐出現預想未來式突發狀況，而投鼠忌器，並非勇於任事的市府團隊作風。

白喬茵今天凌晨發文反擊，這已經不是市府第一次深夜回擊她，她想說，陳其邁這麼愛用新聞稿深夜反擊別人，「怎麼不深夜反省自己的團隊哪裡做錯？」

白喬茵列出6點反問：「你口中的嚴格把關為什麼連食品登記都沒完成呢？」、「振興商業、推廣城市行銷難道不用顧及衛生與健康嗎？」、「請問我要天天幫陳其邁鼓掌稱讚好棒棒才不會有失議員風範嗎？」

白喬茵說：「是要多氣急攻心才會忽略我說觀光局亂辦活動亂花錢，只在意我說陳其邁曾推薦此冰店」、「什麼未來式，吃冰掛急診是現在進行式啦！」、「投鼠忌器成語是這樣亂用的嗎？那我建議你用邁擱亂啊」。

今年「大港閱冰」活動原訂8月19日登場，但近期受到高度關注。高市觀光局上午宣布，「大港閱冰」活動未因冰店食物中毒事件而取消，目前仍繼續進行，但因有店家反映來不及報名，因此把報名時間延長至本月底；觀光局與衛生局嚴加審核廠商的衛生條件，「不是報名就能參加」，也會舉辦講習，教導參加的店家如何準備食材才能符合衛生標準。

今年承辦「大港閱冰」的大隱整合行銷公司表示，目前報名的大港閱冰的冰店有20多間，在食物中毒事件後，並無業者說要退出活動，會遵照觀光局及衛生局的指示，加強要求及審核報名店家的衛生條件。

高雄市衛生局在六合路冰店發生食物中毒事件後，連日針對高雄市的冰店專案稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局在六合路冰店發生食物中毒事件後，連日針對高雄市的冰店專案稽查。圖／高雄市衛生局提供

食物中毒 衛生局 白喬茵

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