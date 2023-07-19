又見「這地區」運將不按表收費惹民怨 交局：罰款9千起跳

高雄網友因公務需求日前於南岡山捷運站外轉搭計程車，但運將一聽完目的地，竟是直接喊價收費，還補說「這樣你比較省！」引來網友分享同一地點自己也有相同遭遇，但他堅持跳表，果然到點發現自己差點被多坑40元；對此，高雄市交通局指出，若經民眾檢舉屬實，可罰9千至9萬元。

前天PTT實業坊上有網友分享搭「岡山捷運站排班計程車」的經歷，引來不少網友共鳴討論，有網友說與男友原本想搭UBER，但眼前就有計程車，且車程不過9分鐘內，便在女司機招呼下上了車，沒想到上車講完地址，女司機立即喊價170元，她男友秒回「妳人體跳錶器？」女司機才說，「差不多是這個價錢，你要跳表也是可以。」

另有網友分享，多年前從岡山火車站前下車，拉著行李他連續問了幾個排班計程車司機，同樣都喊出一口價，還嗆他說「這邊規矩都是這樣!」讓他深夜賭氣走了1個小時才回家，不少網友接續留言「岡山的排班計程車，宰盤子宰出名！」、「幾年前到現在，根本沒改善過」、「這邊規矩都是這樣！」、「岡山排班計程車，專宰軍人跟外勞。」

據了解，過去就有不少遊客到岡山吃羊肉搭車，先成了小黃運將坑殺的肥羊，也有外籍勞工搭車多收費的亂象，對此，交通局表示，目前南岡山捷運站前的校園共乘服務，由大岡山計程車協會取得營運權，已多次對漫天喊價的駕駛開罰9千起跳。

不過，由於該處有部分自營計程車，交通局表示，民眾可提出時間、地點、駕駛名、車號進行檢舉，若查獲未按表收費，依《公路法》最高可處駕駛9萬元罰鍰，交通局也呼籲小黃運將，勿以身試法，畢竟為了賺取百元小錢，賠上數把千元大鈔，後果得不償失。