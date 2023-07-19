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高雄「冰」風暴 立委參選人批吃碗冰都吃出生命危險

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市前鎮小港選區立委參選人李明璇調閱高市府食品查驗數據，批「查得少，抓得更少」，難道是市府食安的態度！記者王昭月／翻攝
高市前鎮小港選區立委參選人李明璇調閱高市府食品查驗數據，批「查得少，抓得更少」，難道是市府食安的態度！記者王昭月／翻攝

高雄六合路老字號冰店驗出沙門氏桿菌，已有44人因症就醫，國民黨前鎮、小港選區立委參選人李明璇指高雄食品衛生查驗件數從2019年韓市府的5萬4823件，落到2022年的4萬3343件，創高雄合併以來次低紀錄。查驗不符規定的數量去兩年也僅71件、84件，難是「查得少，抓得更少」是陳市府對食安的態度？

李明璇表示，近日高雄老字號冰店出包，多人身體不適，甚至有小朋友出現血便、腎衰竭，身為媽媽，她看了非常難過，且肇禍的冰店還曾是市府「大港閱冰」活動宣傳的優質冰店，「連吃碗冰都吃出生命危險，高雄的食安到底怎麼了」。

她表示，市長陳其邁去年在議會報告曾說，「食品安全上，照顧市民健康是我們最重要的考量」，但此次市府卻等通報人數愈來愈多，才後知後覺要專案處理。市長難道要等數十位，數百位市民受害後，才又當「震怒人」。

李明璇指，高雄的食品衛生查驗件數從2019年韓市府5萬多件落到2022年的4萬3343件，創高雄合併以來次低紀錄。不符規定的數量，過去兩年的件數是高雄史上最低與次低的紀錄。

以飲冰品來說，2021年抽驗151件，其中10件違規，比例高達6.6%，是高雄市食品衛生查驗不合格率的41倍！難道查得少，抓得少是市府對食安的態度？「大港閱冰」活動，8月6就要舉行，籲市府別再讓食安成為高雄人的惡夢。

食安 李明璇

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