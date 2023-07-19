憂車過人不留 枋山多反對建屏南快速道

攸關屏南地區重大交通建設的屏南快速公路，公路總局完成路廊規畫進入可行性研究最後階段，昨上、下午分別在路廊北段的潮州鎮和中段獅子鄉辦說明會，潮州場一致贊成並盼盡速通過環評、加速完工，但獅子場因枋山地狹人稀，地方人憂心「車過人不留」影響生計、多數反對。

公路總局表示，初步路廊從台88屏東潮州端延伸，考量生態衝擊，建議往南沿山側至恆春北端，全長約65.51公里，總經費約1546.27億元，預估可行性評估核定後13年完工。屏縣交通旅遊處長黃國維表示，說明會是聽取民間意見，參考做後續調整研議。

潮州首場說明會近百鎮民到場，不少民意代表出席，鎮民認為屏南快速道路不僅提升資產價值，還能帶動人流，必須加速完工；在地保育團體人士指出，路線經過屏東平原，該處是屏東重要地下水補注區，須避免影響民生用水。

下午枋山鄉和獅子鄉說明會，竹坑村以影響生計為由反對，枋山鄉長羅金良說，枋山地形狹長，是愛文芒果故鄉，地方支持國家重大工程建設，但也要考量居民生計，建議改成潮州建隧道至台東；枋山農會理事長戴正一建議，該段改成雙平面省道，紓解交通兼顧生計。

國民黨立委廖婉汝表示，13年時程實在太久，建議公路總局分三地同時施工，加速完工，枋山鄉民憂心「車過人不留」影響地方生計，可在交流道處設具農產行銷休息站，助在地農業行銷。