無障礙交通車預約制 突發狀況叫不到

高雄市府為服務身障者，提供222輛無障礙計程車以及156輛復康巴士，但市民抱怨數量不足且採預約制，臨時有就醫需求叫車卻叫不到，求助救護車卻遭質疑浪費救護資源，議員呼籲市府整合、增加無障礙資源，讓弱勢叫車更方便；市府表示，用車前7日至前1日預約，當日若無空車可能須請救護車協助就醫。

高雄陳姓市民父親行動不便，日前須使用輪椅就醫，四處聯繫卻叫不到無障礙型計程車，最後只能電請救護車送急診，還遭質疑浪費救護資源，事後才知道，高雄通用無障礙計程車數量少且採預約服務，故臨時叫車機會低，讓他苦笑「弱勢生病必須預約」。

高雄市議員鄭光峰表示，如何完善無障礙交通量能，是市府要面對課題；市議員陳麗珍也說，目標要讓有需求民眾都能隨時使用，且人口邁向高齡化，多名議員都呼籲成立長照專責單位，將各項照顧措施包含無障礙交通資源整合。

高雄市府交通局說明，高雄市擁有222輛無障礙通用計程車，另社會局有156輛復康巴士，供領有身心障礙證明，且持有輪椅行動診斷證明文件者就醫使用，用車前7日至前1日預約，若臨時有服務需求無空車，可能須請救護車協助就醫。

衛生局長照中心說明，65歲以上或領有身心障礙且失能者、50歲上失智症者提供交通接送服務，簽有約330輛特約車輛，依個案狀況每月提供2000元交通補助，可使用APP、電話預約。