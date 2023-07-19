去年曾推薦出包冰店 高市府：當時均有嚴格把關

高雄發生食物中毒的冰店，被爆料去年曾獲市府「大港閱冰」活動推薦，引發網路議論。市府今天深夜發布新聞稿表示，去年大港閱冰有對店家進行檢驗等把關，今年辦理活動會採更高標準。

臉書（Facebook）粉絲專頁「Care高雄」今天發文指出，市府去年舉辦「大港閱冰」活動，發生食物中毒的冰店是推薦店家之一。並貼出當時的推薦店家名單。

高市議員白喬茵在臉書發文批評，「想不透為什麼陳其邁要叫大家去吃一間有問題的冰店；如果醫生市長不是故意的，那就是觀光局亂辦活動亂花錢」。

高市府新聞稿表示，去年大港閱冰冰品市集嘉年華，籌劃辦理期間均已聯合衛生局，對於所有參與市集的冰品店家，進行冰品安全講習、食品衛生（包含冰塊）檢驗、合法營業登記等嚴格把關。

市府表示，今年辦理相關活動必採取更高標準檢視，聯手衛生局嚴格把關，一定以市民健康為優先，嚴格督促參與活動店家留意衛生安全環節，確保食安。

市府觀光局表示，這家冰店去年經網友票選及大數據分析，因而成為大港閱冰推薦名單之一；今年這家冰店並未報名預定於8月舉辦的活動。

觀光局強調，今年大港閱冰活動預定8月舉行，目前正受理推薦報名中；除與衛生單位共同把關食品安全，也將嚴格督促參與活動店家留意整體衛生安全，確保冰品食安。

高市府發言人周璟瑜強調，市府第一時間除立即處理，火速稽查該店家，勒令停業、重罰並依法究辦，並無白喬茵所指「市長要大家去吃有問題的冰」，此言論已涉嫌散播不實消息，是惡意造謠。

此外，針對後續衍生消費爭議，市府表示，市府消保官已立即了解，並向陳情的消費者說明相關法令規定及申訴方式，市府必全力協助處理，並要求業者聯繫消費者，了解後續患者治療及恢復狀況，妥善溝通處理醫療費負擔或補償。