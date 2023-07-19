輪椅族卡坑慘摔 高雄急補路

高雄市1名輪椅族前天經四維路欲穿越和平路時，因前輪卡進斑馬線坑洞慘摔路中。網友行車記錄器拍下全程上網怒控「高雄坑洞、不平、『補丁』到處都是」。高市府查明後指出，因路面老舊已先派員修補，近期將重新刨鋪，並加強巡察及整合挖埋工程，減少重複挖掘造成路面滿是補丁，影響交通安全。

此起意外引起網友議論，紛紛留言批評道路品質，「加工區德民路附近開車走一趟，包你爽到爆」，有的調侃滿是補丁的道路「連月球表面都比路還平」。

記者實地走訪德民路，發現周邊路口斑馬線滿是大小坑洞，人行道地磚剝落、不平；楠梓科技產業園區、橋頭、岡山等多條重要道路路面不少坑洞、補丁。有市民抱怨，許多路面新鋪不久就反覆挖填，何時才能路平？

市議會國民黨團總召陳美雅說，市府應正視並全面解決道路坑洞、補丁問題，否則會讓市民再受傷害，行人地獄惡名更揮之不去；市議員張博洋也批評，身障者的用路風險遠比一般行人高，改善行人空間不能只把路鋪平，須通盤思考讓身障者用路環境更安全友善。

市議員白喬茵說，破損道路已是高雄的日常，市府只重視亮點、噱頭、夠好玩的新鮮事，基礎建設殘破不堪當作沒看見，呼籲市府落實鋪路廠商品質監督，找出更高強度、新技術鋪路材料，並拉高道路改善預算配比。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱說，此事反映政府治理城市思維，關注車道平整比人行需求還多。中華民國身心障礙服務發展協會理事長陳龔聲則建議，市府可請環保局清潔隊員協助，維護市容時，一旦發現坑洞即可聯繫道工處維修，才能將道路危害減到最低。

市府道工處表示，管線單位施工後因回填鋪設品質不佳，路面補丁多，除加強巡查也會預先整合管線挖埋工程避免反覆挖掘，至於老舊路面刨鋪工程持續進行，今年上半年已完成29區、156條重要道路改善，刨鋪面積達82.2萬平方公尺，市民發現路面破損可向市府反映盡速處理。