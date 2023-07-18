影／屏南快速道路說明會正反意見不一 枋山人：車過人不留毀生計

攸關屏南地區重大交通建設的屏南快速公路，公路總局完成路廊規畫進入可行性研究最後階段，今天上、下午分別在路廊北段的潮州鎮和中段的獅子鄉處舉辦地方說明會，公路局預定需時13年完成；潮州場一致贊成並盼盡速通過環評、加速完工，獅子場因枋山地狹人稀，地方人多以憂心「車過人不留」影響地方生計為由反對。

公路局說明，A路段屏東平原，從國3竹田系統延伸台88線，經潮州、萬巒、新埤至枋寮，避開聚落及傘訓場、台1線戰備道，止於枋寮南端，設置4處交流道；B路段⻄海岸(楓港以北)，為避開恆春觀光鐵道路廊及對台1線交通衝擊，經加祿堂營區東側進入丘陵地區，經內獅、南世、枋山及楓港等，終點銜接至台9線、台26線，設置2處交流道。

C段經竹坑、海口、茄湖及山腳里丘陵區，避開聚落區、三軍聯訓中心、陸航部禁建區、國家公園及恆春機場等，止於恆春南側台26線，設1處交流道及1處端點；進入恆春半島有2方案，為避免直接進入國家公園，減少生態衝擊，至恆春北端及墾丁國家公園北界，⻑約65.51公里，經費約1546億元，另至恆春南端及國家公園中⼼方案，⻑約74.61公里，經費約1763億元。交通部同意後，綜合規畫2年、二階環評2年、設計2.0年、用地取得2年及施工約5.0年，需時13年。

位於中段路段的枋山鄉和獅子鄉竹坑村以影響生計為由表達反對，枋山鄉長羅金良說，枋山地形狹長，是愛文芒果的故鄉，遊客現在開台1線還會停下來採買，高架快速道路興建後就不會下來，地方支持國家重大工程建設，但也要考量居民生計，建議改成潮州建隧道至台東；枋山農會理事長戴正一建議該段改成雙平面省道，紓解交通兼顧生計；獅子鄉竹坑部落會議主席廖光輝盼重啟高雄港至車城海口港的「藍色公路」。