屏南快速公路首場說明會 居民盼蓋3線車道解決塞車民怨

屏南快速公路進入可行性研究期末階段，公路總局今舉辦首場地方說明會，近百鎮民到場盼加速辦理，有民眾希望快速道路能拓寬成3線道，紓解塞車民怨；公路局表示，初步路廊從台88屏東潮州端延伸，考量生態衝擊，建議往南沿山側至恆春北端，全長約65.51公里，總經費約1546.27億元，預估可行性評估核定後13年完工。

台1線屏東枋寮水底寮路段匯聚大量往來台東與屏東墾丁的車輛，從恆春半島北上沿台26線接台1線的車流，會在楓港段遇上匯入台9線的車流，遇假日就壅塞，公路局啟動屏南快速公路可行性研究，花2年時間進入期末階段，初步路廊從國道3號竹田系統延伸台88線，沿內陸山側往南進入恆春，公路局考量生態衝擊，建議終點為恆春鎮北端及墾丁國家公園北界，後續還要經過原民諮商、二階環評、用地取得、設計、施工等期程，完工通車後，粗估平日可縮短20分鐘、假日可減少約1個小時車程。

公路局今上午在潮州舉辦首場地方說明會，適逢選舉不少民意代表親自出席，雖在平日辦理仍有近百鎮民到場參與。1名男性鎮民認為，每個鄉鎮都要有關鍵交通設施，屏南快速道路不僅能提升資產價值，還能帶動人流，必須加速盡快完工，另有在地保育團體人士指出，路線經過屏東平原，該處是屏東重要地下水補注區，地質屬較鬆散的礫石層，必須落實相關調研作業，避免影響民生用水，確保建築穩定。

會議中有1名男性鎮民高呼，「每天都在塞車阿！」他說，往屏南的人真的太多，非常不可思議，「在地屏東人都不會想往南去」，期盼屏南快速公路能不同於2線道的台1線與沿山公路，要拓寬至3線道，因為快速公路沒有改道機會，若發生車禍占用車道將產生大型回堵，必需擴寬。