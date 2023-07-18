影／吃冰中毒累計34人 網怒改Google Map冰店名「烙賽」

高雄六合路知名冰店疑食材汙染，顧客12日吃完剉冰後紛紛腸胃不適，高雄市衛生局至今午統計，共有34人因症就醫，這起事件引犯眾怒，最先po文質疑的黃小姐，希望市長陳其邁能夠正視，冰店老闆娘則出面三鞠躬道歉，承諾會負責責任，她說，希望未來還有20、30年，繼續做冰品給大家吃。

在高雄經營30年的老字號冰店，有史以來首度出包，冰店老闆娘沒有逃避，出面道歉說，「這次我是真的很對不起你們」。她表示，事發後是友人轉貼黃小姐在ptt的貼文才嚇到，這段時間，有不少人打電話來罵，也有「冰友」打氣，他們會改善缺失，未來市府查驗時是優良冰品，希望住院的客人能給他們一點時間處理。

據衛生局統計，目前疑似在這家冰店吃冰就醫的民眾，多達34人，冰店老闆娘表示，疑食物中毒的客人經評估只要確認是吃他們家的冰品，附上醫療單據，一定全額賠償，至於精神賠償部分，再做協調。

高市衛生局表示，14日採檢的清冰、刨冰機都沒問題，但店家自製的配料豆類檢出沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等病菌，可能是環境髒汙導致。患者採檢亦驗出沙門氏桿菌陽性反應。當天稽查採檢後，已責令冰店停業，針對違法業者一定依法處辦絕不寬貸。

衛生局慎重起見，也往供應冰店的製冰廠稽查，發現自來水RO過濾器材未有更換紀錄等缺失，也責令暫停作業直到完成改善為止。