輪椅人士慘摔！直擊斑馬線補丁差 網諷：月球表面比高雄路還平

高雄苓雅昨天有男性身障者坐輪椅沿斑馬線橫跨道路，但因前輪不慎卡入路中央坑洞，害得他向前慘摔雙手撐地，當時有熱心民眾上前協助，事後並將行車紀錄器拍下的這段過程貼網，引來熱議；記者今天直擊北高雄多處路段，斑馬線到處都有不平整的補丁，有網友怒斥，補到連月球表面都比路還平的等級。

記者直擊有民眾爆料德民路與楠梓科技產業園區周邊路口，不僅幾處斑馬線上都有大小不等的坑洞，路旁人行道也有地磚不平或剝落的情況，此外，部分斑馬線到人行道，竟沒有施作坡道，供身障者輪椅爬上人行道，這樣的道路設計，讓身障者輪椅被迫走在柏油車道，置身危險當中。