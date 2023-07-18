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大店長第2期高階策略班開訓 屏縣府助在地企業壯大

中央社／ 屏東縣18日電

屏東縣政府開辦大店長課程，已培育245名在地創業青年，開辦以來二度舉辦高階策略班，今天開訓，縣府期待透過紮實且密集專業課程，幫助在地企業持續壯大。

民國104年屏東縣政府開辦大店長課程至今，已成功培育245名在地創業青年，今年舉辦第2期高階策略班，共有20個屏東在地知名企業參加為期4個月課程，今天在縣府勞動暨青年發展處舉行開訓典禮。

副縣長黃國榮致詞表示，9年來大店長課程已成為全國公部門辦學典範，希望透過基礎營運、進階領導、高階策略3階段階梯式課程架構，幫助大店長能夠持續精進。

黃國榮說，要成為高階策略班學員並不容易，必須先完成大店長進階班結業或符合年營業額達新台幣千萬元以上；這次第2期高階策略班聘請統茂旅館集團總裁施瑞峰擔任課程導師，採用EMBA碩士專班授課方式，課程內容包含多項分析工具，引導學員深入剖析自我企業經營模式，期待提升企業體質更上一層樓。

縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁提及，第2期高階策略班經審查錄取20名不同領域的在地企業，橫跨餐飲、農產、行銷、營造、旅遊等業別，期待透過隔週上課、連續4個月專業課程，帶領學員從企業本質與目標分析開始，陸續教授多項企業經營管理分析工具，期望透過密集、紮實訓練，協助在地企業壯大事業。

屏東大店長課程9年已完成9期基礎營運班、3期進階領導班、1期高階策略班，累計培育245名大店長，而大店長的社群結盟「屏東大店長聯盟」，也締造出「產業串聯、異業結盟、同業合作不競爭」合作網絡，一同串聯起屏東產業合作商業模式。

屏東縣政府 青年 創業

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