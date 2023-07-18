高市冰店檢出沙門氏桿菌34人就醫 冰廠過濾器材未換

高雄市1家冰店遭檢出沙門氏桿菌，高市衛生局統計截至18日上午11時，共34人因症就醫；衛生局今天至製冰廠抽驗冰塊，發現廠內RO過濾器材沒有更換紀錄，已責令暫停作業。

目前就醫人數已從23人再增至34人，冰店老闆娘今天接受媒體聯訪時表示，對生病的客人非常抱歉，「希望顧客及家屬給我們一點時間，我們沒有逃避責任，希望未來還有20、30年可以繼續做冰給大家吃。」

老闆娘說，店裡的愛玉、仙草等都不假他人之手，自己製作、熬煮，「這些食材我們也都有吃」，經過食安事件，很多東西外包拿也不安全，會擔心有很多添加物；這幾天有很多老顧客致電關心、打氣，也有人打電話來罵，都感謝大家的鼓勵、建言。

此冰店也被懷疑是冰塊有問題，衛生局今天發布新聞稿指出，今天已到此冰店使用的製冰廠稽查、抽檢衛生冰塊送驗，稽查人員現場發現缺失，自來水RO過濾器材沒有更換紀錄等，已責令業者暫停作業直到完成改善，並依食安法從嚴監督採檢結果。

衛生局指出，經14日在冰店採檢，刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體沒有檢出致病菌；目前八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等，住院患者人體檢驗，也檢出沙門氏桿菌陽性反應。

衛生局交叉比對就醫病患吃下的食物、冰店稽查發現的多項缺失，包括地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等，加上衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店自製豆類及相關配料可能是環境污染致病源。

衛生局指出，八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，已依食安法41條第1項第4款，勒令停業直到完成符合「食品良好衛生規範準則（GHP）」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。