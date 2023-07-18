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屏東第396處關懷據點啟用 佳冬長輩樂：不用每天被電視看了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣佳冬鄉賴家村幸福關懷協會社區照顧關懷據點今天揭牌，也是全縣第396處老人關懷據點，縣長周春米主動要求加入表演行列。記者潘欣中／攝影
屏東縣佳冬鄉賴家村幸福關懷協會社區照顧關懷據點今天揭牌，也是全縣第396處老人關懷據點，縣長周春米主動要求加入表演行列。記者潘欣中／攝影

隨著疫情解封，各地社區照顧關懷據點活動漸趨活絡，屏東縣佳冬鄉賴家村幸福關懷協會社區照顧關懷據點今天揭牌，也是全縣第396處老人關懷據點；縣長周春米說，布建密度達89.39%，服務涵蓋率100%，盼佈建邁向百分百，方便長輩就近參與，一起促進健康、延緩老化、拓展人際關係，享受自主自立的在地安老生活。

縣府社會處表示，近年持續輔導在地地方民間志工組織，鼓勵在地長輩在充份自我保護的狀況下維持健康生活，養成健康促進的好習慣，運用在地專業師資及志工人力，持續提供在地長輩健康促進、共餐服務、關懷訪視及電話問安。

佳冬鄉賴家村因青壯人口外流長者比例高，過去沒有關懷據點，要到其他村里據點活動，佳冬鄉代表陳佳琦不捨長輩來回奔波，接任幸福關懷協會理事長後，號召志工團隊響應「一村里一據點」，去年3月起辦理社區照顧關懷據點，在疫情緊張時刻仍持續提供服務，據點一早就有志工忙碌的招呼聲，長輩和志工互相用客家話問安量血壓，今天揭牌，也以熱情表演展現據點的熱情與活力。

縣長周春米今天出席揭牌儀式，再次敲響據點的上課鈴，鼓勵家中長輩走出家門，多就近參與社區照顧關懷據點活動，她說，上任後延續並支持建置社區照顧關懷據點，並以全人照顧的方向建置周邊服務，提供老人家交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，讓長輩能在社區安心養老。

獨居7旬吳姓阿嬤開心說，孫兒都搬到都會區了，自己身體還算硬朗，過去沒有長者關懷中心，多在家看電視打發時間，有時還會看到睡著，現在去據點參加活動、量血壓，認識更多新朋友，每周都期待和同輩同聚，不再被電視看了。

長輩 周春米 屏東

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