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高雄斑馬線害輪椅族摔翻 民盼路平、市府緊急修補

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
昨傳輪椅身障者卡輪摔倒的斑馬線坑洞，今早高市府道工處緊急派員修補。圖／高市道工處提供
昨傳輪椅身障者卡輪摔倒的斑馬線坑洞，今早高市府道工處緊急派員修補。圖／高市道工處提供

高市一名輪椅身障者昨前輪卡進斑馬線坑洞摔倒，全程被網友行車記錄器拍下怒控「高雄坑洞、不平、補丁到處都是」。高市府道工處今早緊急派員修補，並表示近期將重新刨鋪路面。但高雄道路坑疤補丁到處有，以往還遭譏「5千天坑」，道工局回應，除派員加強巡查路面，也會預先整合管線挖埋及孔蓋下地，避免道路重複挖掘。

高雄昨爆輪椅卡坑事件後，網友紛討論高雄馬路品質，還加碼爆料，「加工區德民路附近開車走一趟，包你爽到爆」、「連IKEA旁邊的復興路都可以彈到讓我覺得機車快解體了」、「五福路往西子灣一路都很爛」，甚至調侃「整個高雄都爛，只有房價最好」，路面品質問題引發民怨。

林姓民眾認為，高雄馬路補丁問題，在於鋪面是否要求廠商在品質上達到標準？張姓民眾也認為，路面新鋪沒多久就開挖，挖完了又回填，如此反覆無止盡，何時才能有路平的一天？

高市道工局回應，因管線單位施工後，常因回填鋪設品質不佳，導致路面補丁多，除加強巡查，目前已預先整合管線挖埋及孔蓋下地，避免道路重複挖掘。刨鋪路面瀝青材料，也會從出場到施工採全程錄影，將現場影像回傳道路挖掘管理中心進行監控，確保道路鋪設品質。

道工處表示，今年1至6月已完成鋪設面積約82.2萬平方公尺的全市重要道路改善，市區主要道路包括，三民區民族一路(八德一路至建國一路)、新興區七賢一路(復興一路至開封路)、苓雅區建國一路(武廟路至樂仁路)。郊區則有杉林區高181線杉美路二段、內門區高117線和旗山區高43線等，共計29區156條道路刨鋪工程。

高市議員黃捷指出，高雄道路在挖管中心啟動後儘量採聯合挖掘，已大量減少挖掘次數。日後在議會將要求每一個管線單位應嚴格管控鋪設品質，或統一由道工處代辦，把關道路安全。此外，高雄也率全國之先，首推預防性智慧檢測道路，以智慧感測透地雷達技術，結合AI人工智慧的大數據分析，整合3D管線平台推動智慧路平，會繼續追蹤施行效果。

昨傳輪椅身障者卡輪摔倒的斑馬線坑洞，今早高市府道工處緊急派員修補。圖／高市道工處提供
昨傳輪椅身障者卡輪摔倒的斑馬線坑洞，今早高市府道工處緊急派員修補。圖／高市道工處提供
高雄昨傳一名輪椅身障者在通過四維、和平路口時，因前輪卡坑摔飛，再度引發外界對高雄道路品質的討論。圖／取自YouTube網友「HA W」
高雄昨傳一名輪椅身障者在通過四維、和平路口時，因前輪卡坑摔飛，再度引發外界對高雄道路品質的討論。圖／取自YouTube網友「HA W」

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