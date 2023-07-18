觀光醫療竟輸給東南亞！台灣疫後振興辦首屆金鷥獎

台灣觀光醫療發展協會為振興台灣觀光醫療，宣布舉辦首屆台灣觀光醫療大獎「金鷥獎」。協會理事長許景琦說，台灣觀光醫療實力居首位，但總體的觀光醫療指數卻落後泰國、馬來西亞、印度等國，迎接疫後跨境商機，盼透過「金鷥獎」，提升台灣在國際醫療和觀光領域的知名度和競爭力。

台灣觀光醫療協會理事長、維新醫療集團董事長許景琦說明，「金鷥獎」之名取自跨境翱翔及高雅、純潔的白鷺鷥，隨疫情解封，盼能透過「金鷥獎」，振興台灣觀光醫療產業，歡迎各界踴躍報名參與或推薦。

他指出，醫療觀光為生殖醫學、牙醫、醫美、健檢和重症醫療等醫療結合觀光產業，台灣在疫情前觀光醫療整體產值約200億元，疫情期間遭受嚴重影響。「金鷥獎」表揚對醫療、觀光或觀光醫療領域做出卓越貢獻，且有傑出事蹟的個人、企業與政府，彰顯台灣在醫療觀光與健康旅遊領域的卓越成就。

金鷥獎籌備委員會主委、聯新國際醫院國際醫療中心主任林華庭說，世界觀光醫療指數包含醫療實力、觀光資源，以及觀光醫療產業，台灣醫療觀光具高CP值優勢，「醫療實力」居首位，但整體的世界觀光醫療指數落後於泰國、馬來西亞、新加坡、印度、韓國、日本等國。

林華庭指出，未來希望透過專業的醫療整合照護，結合台灣觀光醫療發展協會的海內外網絡，針對國際醫療、新南向政策、來台就醫、醫師交流等方面充分合作，讓更多海內外人士了解台灣優質的醫療照護及觀光資源。此外，因受疫情影響，第一屆金鷥獎的獲獎者表現將回溯10年，預計10月8日頒獎。

台灣觀光醫療發展協會今年也曾多次前往世界各國推廣觀光醫療，包含沙烏地阿拉伯、緬甸、印尼、日內瓦、以色列、美國及歐洲等，並參與世衛公衛藥學行動團，舉辦首屆「全球衛生外交高峰會」，透過圓桌論壇倡導台灣為全球衛生的貢獻。