變電箱卡人行道 台東爭經費遷移

暑期觀光旺季，台東火車站附近標線型人行道雜草叢生，變電箱、路燈桿等障礙物影響通行，不友善的人行環境引發遊客批評，有損觀光大縣形象。縣府建設處表示，每個月都派員清除人行道的雜草，變電箱遷移工程浩大，需要時間與台電等單位協調，已向中央爭取經費，市區17處人行道的變電箱會先設法遷移。

台灣被諷「行人地獄」，南韓實況主「企鵝妹」柳允進徒步環台時，曾抱怨東台灣沒有人行道，所以環台路線無法納入台東，台東熱氣球嘉年華活動啟動後，網友批評「台東車站人行道雜草多，難怪網紅說台東沒人行道」。

記者實地查看火車站周邊標線型人行道，部分人行道旁雜草叢生根本無法通行，還有電燈桿或變電箱矗立人行道，心須繞道才能通行。

台東市區人行道也很少見，市長陳銘風說，市區道路規畫早，當年人車少，人行道需求不大，近年遊客增多凸顯人行空間不足的問題，因既成道路不易變動，公所也感到苦惱。

縣府建設處長蔡勝雄說，每月定期清除人行道雜草，人行道與電箱的衝突各地都有，多次與台電等單位討論，因經費龐大且施工會影響供電，無論下地或高架，遷移難度很高，新設人行道會考量變電箱等問題，縣府已獲營建署補助，將先解決市區17處人行道變電箱問題。