里長反映人行道破損 高市將改善

高雄市前鎮區中平路人行道破損、高低不平，地方反映多次無下文，日前明孝里75歲吳姓里民經過時被絆倒，明義、明孝2里長聯合表達不滿，要求市府重視。市府工務局道工程處表示，今年會追加預算，優先改善熱點區域人行道，中平路人行道則打除違規私設斜坡道，與居民及商家協調改做無障礙斜坡道。

前鎮區明義里長張郁惠、明孝里長林浤澤指出，中平路人行道完工多年，鋪面破損，出現高低差，里長會報多次反映，市府都延遲，市府說要大力改善，不能「只聞樓梯響」，吳姓里民因中平路人行道不平跌倒，小腿肚擦挫傷，人若往車道側跌倒，大車出入下恐怕非輕傷而已。

工務局說明，部分居民私設斜坡道及車輛違規行駛人行道，鋪面常被破壞，帶來潛在風險，道工處也說，今年已追加預算，改善學校、車站、醫院和商圈等熱點區域的人行道，草衙站中平路人行道則將打除私設斜坡道，改做無障礙斜坡道。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱說，過去提路平、燈亮、水溝通多只注意車道平整，少注意到人行道，許多長輩外出運動因人行道不平整而跌倒。追究原因，過去人行道多採紅磚鋪面，年久失修或樹根隆起後易翻翹，較佳工法應像九如路鋪設透水性瀝青混凝土，透水性佳、也較環保。